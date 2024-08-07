Пограничники задержали 48 уклонистов, направлявшихся в Молдову в "КАМАЗе". ВИДЕО+ФОТО

48 мужчин, заплатив 150 тысяч гривен, планировали незаконно пересечь границу в кузове "КАМАЗа".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Билет в Молдову всего за 150 тысяч грн - на такую цену соблазнились аж 48 мужчин. Но о комфорте путешествия речь не шла, поскольку "перевозчики" предложили им один-единственный вариант транспортного средства: грузовик", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в кузов грузовика набились почти полсотни украинцев.

Впрочем, даже в давке и за малые деньги, они за границу не попали, так как их обнаружили пограничники.

Читайте также: На Одесщине задержаны приспешники организатора схемы вывоза мужчин за границу и 8 их "пассажиров", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

В ГПСУ сообщили, что в отношении нарушителей составлены админпротоколы, "Камаз" - изъяли, следствие - продолжается.

Также смотрите: Группу "пловцов" в спасательных жилетах, пытавшихся пересечь Тису, задержали в 200 м от границы, - Госпогранслужба