Пограничники задержали 48 уклонистов, направлявшихся в Молдову в "КАМАЗе". ВИДЕО+ФОТО
48 мужчин, заплатив 150 тысяч гривен, планировали незаконно пересечь границу в кузове "КАМАЗа".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Билет в Молдову всего за 150 тысяч грн - на такую цену соблазнились аж 48 мужчин. Но о комфорте путешествия речь не шла, поскольку "перевозчики" предложили им один-единственный вариант транспортного средства: грузовик", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в кузов грузовика набились почти полсотни украинцев.
Впрочем, даже в давке и за малые деньги, они за границу не попали, так как их обнаружили пограничники.
В ГПСУ сообщили, что в отношении нарушителей составлены админпротоколы, "Камаз" - изъяли, следствие - продолжается.
Топ комментарии
+19 олександр олекандр
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+16 Василь Довганенко #589385
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+12 Валентин Коваль #587289
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вони не здатні чинити опір, роблять все, що скаже начальник..
навіть, якщо це протизаконне..
А стосовно какаяразніца - так вони тому і голосували за вофку, щоб той на будь-яких умовах договорився. А вофка виявився полководцем-боневтіком і організував в перші тижні оборону. І за те на вофку вони більш злі ніж на кацапів, з котрими вони хотіли сойтись посредине
пішли б виконувати інтерназіональний «долг» в афганістан..
А потім одразу в ЄС )))
свиням лавки не потрібні..
як що раніше, одинаки або малими групами. то, зараз вже камазами гонають.
що ж далі?
поїзди літаки?
хотіли на рф?
страх перед смертю?
той всі мають.. і ніхто не знає, коли він вмре: на фронті, в Тисі, від хвороби,.. чи ще десь..
та вже дайте їм ту зброю, нехай тішаться..
завтра буде знову штурмовати тцк, бо «кріпаків», його клієнтів, там на фронт забирають..
та кричати Слава Україні..
Також повинна бути найсуворіша відповідальність командирів за людські втрати. Втратив людей - пішов рядовим в окоп. Віддав злочинний наказ - пішов рядовим в окоп. Не віддав наказ на відступ коли треба - пішов рядовим в окоп. Солдати скаржаться на командира - командир пішов рядовим в окоп. Багато безвісти зниклих - пішов рядовим в окоп. Тощо
Вважаєте інших країнах немає громадянських обов"язків.
Якби держава не дбала, то за 30 років країна би розбіглась у різні боки, а так воюює за своє майбутнє. То висновок який ??
Статус багатія не дає права на відстрочку. Далі варіанти.
Якщо у когось є "кінець" у ТЦК, то корупційно він може забезпечити відстрочку і для бідного родича. За шоколадку.
самі набирають по оголошенням, показово ловлять, отримують підвищення