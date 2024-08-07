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Пограничники задержали 48 уклонистов, направлявшихся в Молдову в "КАМАЗе". ВИДЕО+ФОТО

48 мужчин, заплатив 150 тысяч гривен, планировали незаконно пересечь границу в кузове "КАМАЗа".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Билет в Молдову всего за 150 тысяч грн - на такую цену соблазнились аж 48 мужчин. Но о комфорте путешествия речь не шла, поскольку "перевозчики" предложили им один-единственный вариант транспортного средства: грузовик", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в кузов грузовика набились почти полсотни украинцев.

Прямували за кордон у "КАМАЗІ"

Впрочем, даже в давке и за малые деньги, они за границу не попали, так как их обнаружили пограничники.

Читайте также: На Одесщине задержаны приспешники организатора схемы вывоза мужчин за границу и 8 их "пассажиров", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Прямували за кордон у "КАМАЗІ"

В ГПСУ сообщили, что в отношении нарушителей составлены админпротоколы, "Камаз" - изъяли, следствие - продолжается.

Также смотрите: Группу "пловцов" в спасательных жилетах, пытавшихся пересечь Тису, задержали в 200 м от границы, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6425) Молдова (1871) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+19
Боже , яка ганьба.
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07.08.2024 14:13
+16
Штрафбати для сцикунів буде якра те місце.
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07.08.2024 14:08
+12
Вони шо - погранців зовсім за якихось дурачків рахують - ше б лавки в кузові поставили
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07.08.2024 14:09
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"Совки" нормально себе чухають зараз: одні, маючи посаду командирів", залучають підлеглих на будівництві будиночку і магазину, інші будують Північну Корею, якщо дивитися на закони, які приймають останнім часом. Дивіться, а то залишаться мєнти, інваліди, пенсіонері і трішечки розумного криміналітету, який буде цим всим керувати
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07.08.2024 15:03 Ответить
совки завжди знайдуть собі совків, щоб ті слухались..

вони не здатні чинити опір, роблять все, що скаже начальник..

навіть, якщо це протизаконне..
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07.08.2024 15:25 Ответить
А чому ти нещасне і страждаєш? Орки несуть загрозу лише для українців, а таке як ти візьме паспорт на другий день і буде дуже популярне на росії,
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07.08.2024 16:32 Ответить
А чому державі приходиться ловити тих ухилянтів, кому по великому рахунку какая разніца? Можливо тому, що такі щирі українські патріоти як ти всі попридумували собі броні чи іші відмазки і в ТЦК ні ногою? Так ухилянте-патріоте?
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07.08.2024 16:43 Ответить
Ви ухилянти з переляку позбулися усіх клепок в голові. Прикордонники зобов'язані зупиняти замахи на незаконний перетин кордону. А непотребу "какая разніца" треба було раніше думати, коли верещали "раися братья", щоб тепер не газувати на камазі на рови з кулеметними гніздами, і не топитися в Тисі.
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07.08.2024 17:04 Ответить
Скажи мені будь ласка, котра ще країна закривала кордони для чоловіків навіть під час війни, та в Другу Світову ніхто кордонів в Європі не закривав. А тут придумали собі закрити на ключик кордон, бідніші половину чоловіків назвали ухилянтими і по всій країні влаштували сафарі на них

А стосовно какаяразніца - так вони тому і голосували за вофку, щоб той на будь-яких умовах договорився. А вофка виявився полководцем-боневтіком і організував в перші тижні оборону. І за те на вофку вони більш злі ніж на кацапів, з котрими вони хотіли сойтись посредине
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07.08.2024 17:40 Ответить
Пане Оверко,це з якого переляку ви в 2024 році притягуєте за вуха Другу Світову війну?В 1945-був Шенген?Та на теренах Радянського Союзу-не у всіх був простий паспорт,не кажучи вже про закордонний.Хто не хотів захищати СРСР-був або розстріл,або 25 років чистити сніг у Сибіру.У вас якісь неадекватні порівняння...
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07.08.2024 20:30 Ответить
А з якого переляку в 21 столітті в європейській країні мають бути закриті кордони? Ми що наслідуємо тоталітарний СРСР?
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07.08.2024 23:08 Ответить
Штрафбати для сцикунів буде якра те місце.
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07.08.2024 14:08 Ответить
сралина на них немає !
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07.08.2024 14:14 Ответить
брєжнєва..

пішли б виконувати інтерназіональний «долг» в афганістан..
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07.08.2024 14:22 Ответить
З туарегами разом, приманка для вагнера))
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07.08.2024 14:25 Ответить
ти я бачу досі з 1968 всій долг виконуєш !
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07.08.2024 14:27 Ответить
Так, так, штрафбати для сцикунів, бусіки для незгодних студентів.
А потім одразу в ЄС )))
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07.08.2024 16:20 Ответить
Та ні, що ви. Сцикуни мають під диванами сидіти, а воювати нехай австралійці приїдуть. А 30-річні студенти нехай відпочивають у фітнес клубах, скачуть на дискотеках, і займаються вночі у комендантську годину дрифтом і перегонами на спортивних машинах.
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07.08.2024 17:14 Ответить
треба було на скорості прориватись. Було би видовищніше.
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07.08.2024 14:09 Ответить
Вони шо - погранців зовсім за якихось дурачків рахують - ше б лавки в кузові поставили
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07.08.2024 14:09 Ответить
вони голосно хрюкали... в камазі..

свиням лавки не потрібні..
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07.08.2024 14:16 Ответить
Тобто є дорога через кордон де вільно проїзжає камаз. "Контрабандная тропа"блін.
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07.08.2024 14:10 Ответить
напевно є, і не одна..
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07.08.2024 14:14 Ответить
бачите?

як що раніше, одинаки або малими групами. то, зараз вже камазами гонають.

що ж далі?

поїзди літаки?
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07.08.2024 14:12 Ответить
далі з мисливською зброєю і бойовими зіткненнями .
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07.08.2024 14:19 Ответить
Яка зброя, які зіткнення? Це пітухи мокрі, насмерть перелякані. Якби вони могли зі зброєю і зіткненням, то не кидали б своїх стареньких матерів напризволяще, а йшли б у ЗСУ їх захищати.
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07.08.2024 17:18 Ответить
почекай 2-3 місяці , побачиш справжні бої ! і мокрими а часто холодними будуть лягаві пси західного кордону . нормальні матері не бажають зла своїм дітям .
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07.08.2024 22:55 Ответить
Якщо "нормальні матері" не бажають чинити опір окупантам, то, очевидно, вони мріють злягатися у гаремі з бурятами, а такі "нормальні синки", як ти, будуть бігати їм за презервативами, і пивом. Українці зупинили найбільшу імперію в світі, тож дати собі раду з купою бидла і зрадників труднощів не складе. Твоє місце в Україні біля параші.
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08.08.2024 09:14 Ответить
навіть одного зрадника не здатні прибрати , а покірно служать агенту кремля який просто масово знищує українців і впевнено веде до поразки ! але тобі дурню цього не зрозуміти ...
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08.08.2024 09:47 Ответить
Боже , яка ганьба.
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07.08.2024 14:13 Ответить
Довбні. Я, не в бізнесі і не консультант. Дністер можна перейти лише замочивши яйця. При нормальних погодних умовах.
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07.08.2024 14:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pSWBO5Bu_TA&list=RDpSWBO5Bu_TA&start_radio=1
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07.08.2024 14:16 Ответить
Нещастні обездолені кріпаки
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07.08.2024 14:16 Ответить
Чому? Коли верещали "ната нєт", то відчували себе пупами землі. Привели війну в Україну, а тепер на лижі? Так не буде.
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07.08.2024 17:23 Ответить
Пишуть, що ці невдахи поїдуть служити у 28 бригаду ЗСУ. Цікаво, чи там зрадіють такому поповненню?

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07.08.2024 14:21 Ответить
Є ще й такий ракурс цієї події.

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07.08.2024 14:23 Ответить
рота спецназу вже готова
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07.08.2024 14:21 Ответить
"Зрадники" Справжні "патріоти" кордон перетинають на КрАЗах
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07.08.2024 14:21 Ответить
може вони перепутали напрямок?

хотіли на рф?
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07.08.2024 14:30 Ответить
А чим вони гірші від тих що покинув неньку до 2022, порахувавши її недостойною для проживання? Навпаки вони до останнього в ній залишалися і хотіли в ній жити, проте війна і страх перед смертю заставив їх наважитися втікати
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07.08.2024 14:38 Ответить
нічим не гірші..

страх перед смертю?

той всі мають.. і ніхто не знає, коли він вмре: на фронті, в Тисі, від хвороби,.. чи ще десь..
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07.08.2024 14:46 Ответить
С такими ценами на очереди увидим авиаперелёты и секретные подводные лодки.
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07.08.2024 14:22 Ответить
На такі ціни дурнів ловлять. Щоб не бігати за кожним окремо, а зразу все пофасовано на роти і батальйони.
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07.08.2024 17:32 Ответить
Скотину треба випасати на території Євросоюзу.
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07.08.2024 14:29 Ответить
кажуть, що нема зброї?

та вже дайте їм ту зброю, нехай тішаться..
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07.08.2024 14:28 Ответить
А організатор цього туру вже отримав нову "зірочку"? Чи може медаль?
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07.08.2024 14:30 Ответить
гроші взяв.. візьме і зірочку..

завтра буде знову штурмовати тцк, бо «кріпаків», його клієнтів, там на фронт забирають..

та кричати Слава Україні..
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07.08.2024 14:57 Ответить
10 млн жінок віком 18-60 років 10 млн пенсіонерів обох статей, десь біля 5 млн чоловіків віком 18-60, які мають ті чи інші відмазки обрали собі бідну частину чоловічого населення для протистояння з кацапами, з яких більше 1 млн вже призвали тим чи іншим способом, 1 млн від них втік, і ще десь на 1,5-2 млн нещасних полюють. Непогано так всі влаштувалися
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07.08.2024 14:30 Ответить
100%. Як так і має бути))) Холоп має віддати борг (хоча начебто нічого не брав у борг). А "невійськозобов'язані" і "заброньовані" аж улюлюкають від задоволення!
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07.08.2024 16:27 Ответить
Якщо чоловік який являється громадянином має віддати борг державі, ставши у військо, то і жінки які теж є громадянами цієї країни а не домашніми улюбленцями, повинні теж віддати якийсь борг державі - не тікати закордон, а залишитись в державі і народити бодай одного українця, а краще 2-3, а як ні то штраф, як за неявку в ТЦК
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07.08.2024 16:50 Ответить
О, у вас здається теж совок (або навіть щось гірше) в голові. Моя думка в тому, що ніякого боргу не існує, звісно якщо ти не брав якийсь кредит. А для заохочення людей воювати/народжувати повинні бути нормальні методи, тобто всіляки плюшки: грошова винагорода, соціалка, квартира, психологічна реабілітація (обов'язково) тощо.

Також повинна бути найсуворіша відповідальність командирів за людські втрати. Втратив людей - пішов рядовим в окоп. Віддав злочинний наказ - пішов рядовим в окоп. Не віддав наказ на відступ коли треба - пішов рядовим в окоп. Солдати скаржаться на командира - командир пішов рядовим в окоп. Багато безвісти зниклих - пішов рядовим в окоп. Тощо
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07.08.2024 17:12 Ответить
Ні, ну це для прикладу - щоб ще більше підкреслити безглуздість заборон для громадян. А по своїй суті я за індивідуалізм людини і вважаю, що в 21 столітті людина сама має обирати собі чим займатись і що робити, і її ніяка держава не має ні в чому примушувати. А якщо держава хоче їй щось силоміць нав'язати, то така держава їй не потрібна
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07.08.2024 17:46 Ответить
Не проблема - у ліс до ведмедів і вовків, раз у суспільстві людей жити не хочете. Це не жарт.

Вважаєте інших країнах немає громадянських обов"язків.
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07.08.2024 20:21 Ответить
Вважаю, що в інших державах уряди дбають про благополуччя своїх громадян і про майбутнє своїх країн в цілому. А в нас 30 років державі було до одного місця стан справ її громадян, і ніхто стратегічно наперед не мислив, до керувалися, а тепер хочуть загребти простолюд у військо, бо бачите в Микол і Тарасів виявляється обов'язок
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07.08.2024 23:18 Ответить
Ви справді думаєте, що воюють тільки "простолюд" ??

Якби держава не дбала, то за 30 років країна би розбіглась у різні боки, а так воюює за своє майбутнє. То висновок який ??
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08.08.2024 13:53 Ответить
Ні, я думаю що люди з багатшого прошарку самі вирішують - ставати їм на захист країни чи скористатись своїм статусом і грішми і знайти 101 причину для відмазки, а простолюд поголовно записали в ухилянти і не запитують - бусифікують, ловлячи як колись гицлі псів. А це дві дуже великі різниці
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08.08.2024 15:35 Ответить
Ви статтю вверху читав ? 48 гавриків наловили. А якби ні ? А скільки їх ще ?

Статус багатія не дає права на відстрочку. Далі варіанти.

Якщо у когось є "кінець" у ТЦК, то корупційно він може забезпечити відстрочку і для бідного родича. За шоколадку.
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08.08.2024 18:06 Ответить
тупорилі глядачі кварталу - народ суворий та рішучій, як і усі жлоби-дебіли-уклоністи, фани Зєлєнскага-рецидівіста... ви сдєлалі сєбя разом, ідіоти-приколісти...
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07.08.2024 14:37 Ответить
Перешкоду долають хвацько. Можна без тривалої підготовки на передову.
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07.08.2024 14:50 Ответить
Молодці прикордонники! Так на один тентований камаз можна багатенько "патріотів" наловити. Нормально процес діє: одні шукають "патріотів" по оголошенню; інші завантажують/вивозять до кордону; остання ланка ланцюга--вивантаження/фільмування/одягання у наручники/поздоровлення з прибуттям у "пункт призначення".
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07.08.2024 15:02 Ответить
Нижче правильно питання поставили - у них же вік може бути до 25 років. Тобто це можуть бути нелегальні гастарбайтери.
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07.08.2024 20:19 Ответить
Завернути на Курськнаш!
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07.08.2024 15:04 Ответить
В цеп та на розмінування
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07.08.2024 15:08 Ответить
Мабуть водій КАМАЗу на ставці у прикордонників.
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07.08.2024 15:08 Ответить
Минуло всього десять років після Євромайдану.

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07.08.2024 15:54 Ответить
До чого тут Майдан? Майданівці всі на фронті, а на камазах газують, і топляться в Тисі антимайданівці, тітушня, така як ти.
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07.08.2024 17:36 Ответить
Якщо учасник не зіронізував, то проблема таки є - вони ж чиїсь діти.
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07.08.2024 20:17 Ответить
О, Камазік новий в ЗСУ буде))) Може і з водієм.
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07.08.2024 16:04 Ответить
А шо нормуль оптом камаз,наступна партія вже з товарняка прибуде.
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07.08.2024 16:57 Ответить
Мобільний пункт ТЦК і доганяти не потрібно.... самі залазять
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07.08.2024 17:18 Ответить
Не розумію чому їх усіх хилянтами називають, адже призовний вік с 25 років. А тут вік затриманих не вказаний.
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07.08.2024 17:18 Ответить
Реєструватися повинні з 17 років, служити за бажанням з 18, призов - з 25 років.
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07.08.2024 20:15 Ответить
Вже на одну роту сцикунів покидьків назбирали
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07.08.2024 17:23 Ответить
Зеленське багно!!! 73%наволоч!
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07.08.2024 17:31 Ответить
Наволочь. Замість того щоб вбитись на фронті, захотіли жити.
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07.08.2024 19:01 Ответить
Дійсно. Країна нехай якось там сама відбивається.
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07.08.2024 20:13 Ответить
Виходить їх вели з самого початку. З дроном. 48 людей ?? Це ж їх не просто на дорозі підбирали.
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07.08.2024 20:12 Ответить
Все згубила жадібність водія ,а міг би поділитися з ким треба, то хто б його чіпав?
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08.08.2024 10:17 Ответить
99%, що водій - в долі

самі набирають по оголошенням, показово ловлять, отримують підвищення
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08.08.2024 15:33 Ответить
А шо робить - бетонних укріпрайьонів нема, міних полів нема, зброї нема, дронів нема, аптечок нема. В мо керадій на крадії. А жити бажання є.
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08.08.2024 11:26 Ответить
Опять протоколы? И всё? Такие и будут бежать за бугор до тех пор пока будут протоколы. Только публичное наказание с опубликованием в СМИ данных уклонистов, суды и на защиту отечества. Распределять эту сволочь среди нормальных бойцов.
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09.08.2024 07:00 Ответить
 
 