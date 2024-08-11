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Россияне заявили о ракетной атаке: ночью в Курске, Ростове и Шебекино раздавались взрывы

По меньшей мере 10 взрывов прогремело в Курске, ракета упала на жилой дом. О ракетной атаке заявили также власти Ростовской и Белгородской областей РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Взрывы в Курске

Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО было уничтожено четырнадцать БПЛА и четыре тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью. В результате падения ракеты пострадал жилой дом.

"Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет", - сообщил врио губернатора Смирнов.

На будинок у Курську впала ракета

Обстрел Шебекино Белгородской области

В Белгородской области в результате якобы украинского обстрела пострадали пять жителей. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино посечены фасады и окна в четырех многоквартирных домах и одном социальном объекте, повреждены два частных дома и три автомобиля. Часть города остается без электроэнергии

Вечером 10 августа мощные взрывы прогремели в Ростовской области

Как сообщили местные информационные каналы, в Ростовской области взрыв и пожар произошли возле населенного пункта Персиановка. Возле этого н/п находится российская воинская часть. Очевидцы заявили, что там на подлете к воинской части "сбили какой-то объект, он упал и поджег траву".

Также смотрите: Воронеж ночью атаковали дроны: россияне заявили о повреждении админздания и коммунального объекта. ВИДЕО

Ростов
Ростов

Автор: 

взрыв (6739) обстрел (27129) россия (95515)


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Топ комментарии
+13
А что случілось? А там случілось СВО) Нравітся не нравітся,тєрпі моя красавіца
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11.08.2024 09:05
+11
кацапи самі сєбя бамбят, наші рєбята освобождают мірних жітєлей БНР і КНР
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11.08.2024 09:09
+6
шото ребята вы темните
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11.08.2024 09:04
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шото ребята вы темните
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11.08.2024 09:04 Ответить
кацапи самі сєбя бамбят, наші рєбята освобождают мірних жітєлей БНР і КНР
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11.08.2024 09:09 Ответить
А що пуйловцям залишається ще робити? Всьо путьом. В Рьськой ********* патерь неть.
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11.08.2024 09:10 Ответить
А что случілось? А там случілось СВО) Нравітся не нравітся,тєрпі моя красавіца
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11.08.2024 09:05 Ответить
нарешті
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11.08.2024 09:05 Ответить
У нас ще залишились ракети для Точки-У?
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11.08.2024 09:13 Ответить
...штатні закінчились.але є де взяти, ну там...куди раніше відправляли
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11.08.2024 09:16 Ответить
Точка У?))звідки в українців ця зброя)ви ж усю "падавілі єщьо тагда")))
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11.08.2024 09:18 Ответить
мабуть зі складів Суджі ...
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11.08.2024 09:29 Ответить
Й я про це подумав,але запитав загал ,щоб підтвердитись))Отже,недалекий той час,коли захоплять іскандер ,а ним можна вже по кремлю та дальним аеродромам прикластися)
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11.08.2024 09:33 Ответить
іскандер треба було захоплювати в бульборусії в 2022 . я тоді про це писав , а стріляти по Будапешту і побачити реакцію на напад на нату .
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11.08.2024 09:47 Ответить
 
 