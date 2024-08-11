Россияне заявили о ракетной атаке: ночью в Курске, Ростове и Шебекино раздавались взрывы
По меньшей мере 10 взрывов прогремело в Курске, ракета упала на жилой дом. О ракетной атаке заявили также власти Ростовской и Белгородской областей РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Взрывы в Курске
Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО было уничтожено четырнадцать БПЛА и четыре тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью. В результате падения ракеты пострадал жилой дом.
"Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет", - сообщил врио губернатора Смирнов.
Обстрел Шебекино Белгородской области
В Белгородской области в результате якобы украинского обстрела пострадали пять жителей. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино посечены фасады и окна в четырех многоквартирных домах и одном социальном объекте, повреждены два частных дома и три автомобиля. Часть города остается без электроэнергии
Вечером 10 августа мощные взрывы прогремели в Ростовской области
Как сообщили местные информационные каналы, в Ростовской области взрыв и пожар произошли возле населенного пункта Персиановка. Возле этого н/п находится российская воинская часть. Очевидцы заявили, что там на подлете к воинской части "сбили какой-то объект, он упал и поджег траву".
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