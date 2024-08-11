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Через чащи и Днестр: Задержаны три повара одесского ресторана, которые пытались незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

На украинско-молдавской границе пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. По плану, их маршрут пролегал через чащи и реку Днестр.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, трех граждан Украины задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Яськи. Их зафиксировали технические средства охраны границы. На поиски правонарушителей сразу отбыл пограничный наряд, действия которого координировал оператор беспилотника.

Затримано порушників кордону

Как выяснилось, жители Одесской и Запорожской областей работали поварами в одном из одесских ресторанов. Опасный маршрут, который предусматривал прохождение через чащи и форсирование реки Днестр, спланировал для своих коллег уроженец населенного пункта приграничья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одесщине разоблачили супругов, незаконно перевозивших мужчин за границу, - Госпогранслужба

Затримано порушників кордону

"Благодаря бдительности и профессионализму пограничного наряда нарушители были задержаны. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд", - добавили в ГПСУ.

Затримано порушників кордону

Также читайте: Вблизи границы со Словакией задержан депутат запрещенной ОПЗЖ, которого обвиняют в деятельности против Украины. ФОТО (обновлено)

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) Молдова (1871) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+11
Кухарі просто хотіли дізнатися про рецепти плацинди та "Шапки Гугуце"!
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11.08.2024 15:06
+7
Ми як в північній кореї а стадо рабів улюлюкає... Дожилися
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11.08.2024 16:17
+6
А ці одесити ще ті гумористи. Накликали бурятів українцям на голови, а самі - у хащі.
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11.08.2024 15:36
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Кухарі просто хотіли дізнатися про рецепти плацинди та "Шапки Гугуце"!
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11.08.2024 15:06 Ответить
та мамалиги
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11.08.2024 15:12 Ответить
ССО,майбутні спецпризначенці.Просто не підготовлені.Поки що....
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11.08.2024 23:26 Ответить
Чого зразу вирішили,що вони хотіли потрапити до Молдови?Одеські кухарі там завжди,в хащах,червоняки збирають
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11.08.2024 15:32 Ответить
...з загранпаспортами та валютою у кишенях.
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11.08.2024 16:20 Ответить
А ці одесити ще ті гумористи. Накликали бурятів українцям на голови, а самі - у хащі.
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11.08.2024 15:36 Ответить
От, негідники! Можливо, ці кухарі навіть готували ворожий бурятський суп ******...
Або самі зроблені з кацапського *****.

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11.08.2024 16:38 Ответить
одесити накликали бурятів? що за маячня? Не ганьбись!
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11.08.2024 20:39 Ответить
По-твоєму, пам'ятники Катерині2, та іншим душогубам українського народу, не притягують бурятів?
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11.08.2024 22:57 Ответить
по моєму, ворог називається "росія", а її громадяни- росіяне...всі намагання надати якогось націоналістичного забарвлення і притягнення за вуха назви однієї з багатьох народнестей країни-агресора це намагання принизити провину "рюських"...
а твій узагальнений накид на одеситів, мешканців славетного українського міста, які з першого дня повномасштабної агресії стали на захист країни як на фронті так і в тилу(найвідоміший, мабуть, Стерненко) це або робота на ворога, або безмежна тупість
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12.08.2024 19:50 Ответить
..такие вот они суровые одесские шеф-жиголо..
- жлобам-какаразницам - нравицЦО
ЗЫ были у нас как-то в совковом ещё полку на Кавказе, в месячном карантине-учебке 10 одесситов после "училища поваров-загранфлота" - нормальные пацаны, как и все "умирали под сержантами", правда через месяц карантина ВСЕх отправили поварами пансионата МВД СССРа в Абхазию.. згодом якось зустрілися, у відрядженні по службі, як земляки-українці.. - все в них балованих було "у шоколаді".. хоча і в нас, спеціалістів, - нормально..., але в них - звісно веселіше, з огляду на специфіку "роботки" звичайних балованих кухарів курорту з натовпом нудьгуючих сімейств
генералів..
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11.08.2024 15:38 Ответить
Нічого, сплатять штраф і в ТЦК.
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11.08.2024 16:02 Ответить
Ми як в північній кореї а стадо рабів улюлюкає... Дожилися
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11.08.2024 16:17 Ответить
А шо робить?

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11.08.2024 16:41 Ответить
то вбий х...ла і всіх кацапів, чи ти домовлятися хочеш, га підарок?
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11.08.2024 18:35 Ответить
Ну що ти. Ти не раб .Раби воюють, твою сраку захищають.
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11.08.2024 16:24 Ответить
Відправляйте їх хутко на Курськ. Хай здобувають бойовий досвід.
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11.08.2024 16:38 Ответить
Через учебку в Баден - Баденє, я так розумію?
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11.08.2024 17:05 Ответить
Картина не повна треба щоб на тому березі румуни **********...забрали всі гроші..дали підсрачника ...і виштовхали назад..а наші відвезли в тцк та сп
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11.08.2024 16:41 Ответить
Доведеться башляти щоб попасти поварами в роту логістики сказав старший
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11.08.2024 20:01 Ответить
до чого тут румуни? Чи ти не читач, ти писака?
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11.08.2024 20:41 Ответить
Бо такої національності молдовани нема це по перше....а по друге Остап Бендер тікав за кордон в тому ж самому місці
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11.08.2024 20:48 Ответить
а де мова про національність? Мова про державний кордон. Чи по твоєму такої країни як Молдова нема?
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12.08.2024 13:26 Ответить
Значить дерьмак який праюює на путіна може виїжати ,гнелох обколонегий може виїжати а Українець неможе чому ,бо він не жид.
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11.08.2024 19:14 Ответить
 
 