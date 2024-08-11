Через чащи и Днестр: Задержаны три повара одесского ресторана, которые пытались незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ
На украинско-молдавской границе пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. По плану, их маршрут пролегал через чащи и реку Днестр.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, трех граждан Украины задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Яськи. Их зафиксировали технические средства охраны границы. На поиски правонарушителей сразу отбыл пограничный наряд, действия которого координировал оператор беспилотника.
Как выяснилось, жители Одесской и Запорожской областей работали поварами в одном из одесских ресторанов. Опасный маршрут, который предусматривал прохождение через чащи и форсирование реки Днестр, спланировал для своих коллег уроженец населенного пункта приграничья.
"Благодаря бдительности и профессионализму пограничного наряда нарушители были задержаны. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд", - добавили в ГПСУ.
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Або самі зроблені з кацапського *****.
а твій узагальнений накид на одеситів, мешканців славетного українського міста, які з першого дня повномасштабної агресії стали на захист країни як на фронті так і в тилу(найвідоміший, мабуть, Стерненко) це або робота на ворога, або безмежна тупість
- жлобам-какаразницам - нравицЦО
ЗЫ были у нас как-то в совковом ещё полку на Кавказе, в месячном карантине-учебке 10 одесситов после "училища поваров-загранфлота" - нормальные пацаны, как и все "умирали под сержантами", правда через месяц карантина ВСЕх отправили поварами пансионата МВД СССРа в Абхазию.. згодом якось зустрілися, у відрядженні по службі, як земляки-українці.. - все в них балованих було "у шоколаді".. хоча і в нас, спеціалістів, - нормально..., але в них - звісно веселіше, з огляду на специфіку "роботки" звичайних балованих кухарів курорту з натовпом нудьгуючих сімейств
генералів..