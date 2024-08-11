Через чащи и Днестр: Задержаны три повара одесского ресторана, которые пытались незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

На украинско-молдавской границе пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. По плану, их маршрут пролегал через чащи и реку Днестр.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, трех граждан Украины задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Яськи. Их зафиксировали технические средства охраны границы. На поиски правонарушителей сразу отбыл пограничный наряд, действия которого координировал оператор беспилотника.

Как выяснилось, жители Одесской и Запорожской областей работали поварами в одном из одесских ресторанов. Опасный маршрут, который предусматривал прохождение через чащи и форсирование реки Днестр, спланировал для своих коллег уроженец населенного пункта приграничья.

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"Благодаря бдительности и профессионализму пограничного наряда нарушители были задержаны. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд", - добавили в ГПСУ.

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