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В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БПЛА и баллистики

В ночь на 15 августа войска РФ атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Оккупанты запустили БпЛА с нескольких направлений.

Кроме того существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:19 выглядит так.

Повітряна тривога

Читайте: В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3589) воздушная тревога (791)


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Засинав під звуки сирени повітряної тривоги опівночі І прокинувся в три години ночі - під ті ж сирени І не спиться Мабуть буду готувать сніданок Досплю може десь серед дня Добре що по молодості часто ходив у наряди - звик ловить момент для сну
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15.08.2024 05:05 Ответить
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15.08.2024 05:55 Ответить
 
 