В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БПЛА и баллистики
В ночь на 15 августа войска РФ атакуют Украину "Шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Оккупанты запустили БпЛА с нескольких направлений.
Кроме того существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:19 выглядит так.
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Яр Холодний
показать весь комментарий15.08.2024 05:05 Ответить Мне нравится 1
Алекс Скела
показать весь комментарий15.08.2024 05:55 Ответить Мне нравится 1
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