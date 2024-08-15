В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БПЛА и баллистики

В ночь на 15 августа войска РФ атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Оккупанты запустили БпЛА с нескольких направлений.

Кроме того существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:19 выглядит так.

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