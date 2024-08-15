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У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА та балістики

В ніч на 15 серпня війська РФ атакують Україну "Шахедами" та балістикою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Окупанти запустили БпЛА з кількох напрямків.

Крім того існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Карта повітряних тривог станом на 00:19 виглядає так.

Повітряна тривога

Читайте: У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4165) повітряна тривога (919)


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Засинав під звуки сирени повітряної тривоги опівночі І прокинувся в три години ночі - під ті ж сирени І не спиться Мабуть буду готувать сніданок Досплю може десь серед дня Добре що по молодості часто ходив у наряди - звик ловить момент для сну
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15.08.2024 05:05 Відповісти
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15.08.2024 05:55 Відповісти
 
 