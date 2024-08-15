У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА та балістики

В ніч на 15 серпня війська РФ атакують Україну "Шахедами" та балістикою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Окупанти запустили БпЛА з кількох напрямків.

Крім того існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Карта повітряних тривог станом на 00:19 виглядає так.

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