У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА та балістики
В ніч на 15 серпня війська РФ атакують Україну "Шахедами" та балістикою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
Окупанти запустили БпЛА з кількох напрямків.
Крім того існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Карта повітряних тривог станом на 00:19 виглядає так.
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Яр Холодний
показати весь коментар15.08.2024 05:05 Відповісти Мені подобається 1
Алекс Скела
показати весь коментар15.08.2024 05:55 Відповісти Мені подобається 1
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