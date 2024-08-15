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Литва передала Украине погрузчики и прицепы. ФОТО

Министерство национальной обороны Литвы в четверг, 15 августа, отчиталось об отправке в Украину очередной партиии военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В четверг Украина получила от Литвы погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии.

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Міністерство національної оборони Литви передало допомогу Україні

Всего в августе в Украину доставят 14 бронетранспортеров М113, зенитные ракетные установки малой дальности, зенитные комплексы, зенитные индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запасными частями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые шашки, навесное оборудование и запчасти к оружию.

По данным литовского Минобороны, с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военной помощи на сумму более 641 млн евро. А общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила 1 миллиард евро.

Автор: 

Литва (2460) помощь (7800)


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>>> розкладні ліжка для української армії.

а шампура?
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15.08.2024 19:51 Ответить
Будут и шампура к противотанковой пушке "Рапира"
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15.08.2024 21:38 Ответить
Подяка друзям. Що можуть тим і ***********. Самі зпід совка вирвались 30 р. тому. Ніколи не забудеться.
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15.08.2024 21:24 Ответить
 
 