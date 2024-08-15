УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12453 відвідувача онлайн
Новини Фото Допомога Україні
4 562 3

Литва передала Україні навантажувачі та причепи. ФОТО

Міністерство національної оборони Литви в четвер, 15 серпня, прозвітувало про відправлення в Україну чергової порції військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У четвер Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві пропонують розірвати договори про митне співробітництво з Росією та Білоруссю

Міністерство національної оборони Литви передало допомогу Україні

Загалом у серпні до України доправлять 14 бронетранспортерів М113, зенітні ракетні установки малої дальності, зенітні комплекси, зенітні індивідуальні протидронні глушителі, всюдиходи із запасними частинами, навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.

За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 мільярд євро.

Автор: 

Литва (2397) допомога (8343)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
>>> розкладні ліжка для української армії.

а шампура?
показати весь коментар
15.08.2024 19:51 Відповісти
Будут и шампура к противотанковой пушке "Рапира"
показати весь коментар
15.08.2024 21:38 Відповісти
Подяка друзям. Що можуть тим і ***********. Самі зпід совка вирвались 30 р. тому. Ніколи не забудеться.
показати весь коментар
15.08.2024 21:24 Відповісти
 
 