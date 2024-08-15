В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Вечером 15 августа в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской баллистики. В 19:48 был объявлен отбой угрозы. Тревога продолжалась 15 минут.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 19:40 карта воздушных тревог выглядела так:

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В 19:48 был объявлен отбой угрозы. Тревога продолжалась 15 минут.