В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
Вечером 15 августа в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской баллистики. В 19:48 был объявлен отбой угрозы. Тревога продолжалась 15 минут.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - говорится в сообщении ПС ВСУ.
По состоянию на 19:40 карта воздушных тревог выглядела так:
В 19:48 был объявлен отбой угрозы. Тревога продолжалась 15 минут.
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