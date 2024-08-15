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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Ввечері 15 серпня в Києві та низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу ворожої балістики. О 19:48 було оголошено відбій загрози. Тривога тривала 15 хвилин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 19:40 карта повітряних тривог виглядала так:

Карта повітряних тривог

О 19:48 було оголошено відбій загрози. Тривога тривала 15 хвилин.

Читайте: ППО збила усі 29 "шахедів", які РФ запустила по Україні, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2636) балістичні ракети (409)


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