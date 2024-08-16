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Не могла выехать из-за проблем со здоровьем: На Запорожье из оккупации вернули женщину. ФОТОрепортаж

С временно оккупированных территорий вернули женщину, которая не могла выехать на подконтрольную Украине территорию из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Омбудсмана совместно с партнерами успешно организовал выезд маломобильной женщины с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию. Украинка проживала на ВОТ Запорожской области. Она не могла выехать самостоятельно из оккупации из-за проблем со здоровьем. Женщина нуждается в специальном уходе и вспомогательных средств для движения.

Это сложный случай возвращения, когда нужно было позаботиться о специальных условиях для перевозки. Нам это удалось и теперь гражданка воссоединилась с семьей", - отметил Лубинец.

Также смотрите: С ВОТ на подконтрольную Украине территорию вернули пожилую женщину вместе с дочерью, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Із окупації повернули маломобільну жінку
Із окупації повернули маломобільну жінку
Із окупації повернули маломобільну жінку

лубінець

Автор: 

оккупация (10137) возврат (214) инвалидность (173) Лубинец Дмитрий (459)


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