Не могла выехать из-за проблем со здоровьем: На Запорожье из оккупации вернули женщину. ФОТОрепортаж

С временно оккупированных территорий вернули женщину, которая не могла выехать на подконтрольную Украине территорию из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Омбудсмана совместно с партнерами успешно организовал выезд маломобильной женщины с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию. Украинка проживала на ВОТ Запорожской области. Она не могла выехать самостоятельно из оккупации из-за проблем со здоровьем. Женщина нуждается в специальном уходе и вспомогательных средств для движения.



Это сложный случай возвращения, когда нужно было позаботиться о специальных условиях для перевозки. Нам это удалось и теперь гражданка воссоединилась с семьей", - отметил Лубинец.

Также смотрите: С ВОТ на подконтрольную Украине территорию вернули пожилую женщину вместе с дочерью, - Лубинец. ФОТОрепортаж





