Не могла виїхати через проблеми зі здоров’ям: На Запоріжжі з окупації повернули жінку. ФОТОрепортаж
Із тимчасово окупованих територій повернули жінку, яка не могла виїхати на підконтрольну Україні територію через проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Офіс Омбудсмана спільно з партнерами успішно організував виїзд маломобільної жінки з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію. Українка проживала на ТОТ Запорізької області. Вона не могла виїхати самостійно з окупації через проблеми зі здоров'ям. Жінка потребує спеціального догляду та допоміжних засобів для руху.
Це складний випадок повернення, коли варто було подбати про спеціальні умови для перевезення. Нам це вдалося і тепер громадянка возз'єдналася з сім'єю", - зазначив Лубінець.
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