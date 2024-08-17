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Удар по Сумам: загорелось 10 автомобилей, спасатели ликвидировали очаги возгорания. ФОТОрепортаж

Утром россияне ударили по жилому массиву города Сумы, в результате чего загорелись машины на стоянке возле многоэтажек. Очаги возгорания ликвидированы.

Об этом рассказали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром вражеская авиация нанесла удар по г. Сумы. В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений", - говорится в сообщении.

Удар по Сумах

Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не позволить распространиться огню на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой нанесен удар

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по Сумам: пострадал человек, горят машины. ФОТО

Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах

Напомним, российские войска утром, 17 августа, нанесли удар по Сумам, есть пострадавший.

Автор: 

обстрел (27129) Сумы (1146) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+4
Прикордонна реальність така, що з початком операції в Курській обл. в місті прильотів стало на порядок більше, постійно чути звуки вибухів, а прикордонні населені пункти чи те, що від них залишилося підари з ранку до ночі закидують кабами. В місті повно переселенців з прикордоння. По роботі досить часто з ними спілкуюся і настрої в них далеко не оптимістичні...
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17.08.2024 10:18
+1
Як про на Курщину то багато коментаторів, а як про те що на Сумщині то не дуже або якесь недолуге зразу називає кацапом бо йому не подобається наша прикордонна реальність.
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17.08.2024 09:36
+1
Перед тим як проявляти свій словниковий запас хоча би причитайте що людина пише про Суми. До вашого відома з квітня 2022 по березень 2024 по Сумам було не більше 6 прильотів.
Після рейду рдк в березні 2024 місто отримало десятки прильотів але потім якось затихло. А тепер кожен день. По прикордонній смузі до цього били з артилерії, мінометів, НАРАми, АГС, БМ-13 і рідко КАБами (крім В-Писарівки яку після рейду рдк знесли КАБами). А тепер в основному КАБами . А це дві великі різниці. За 30 км від кордону чуємо ці вибухи.
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17.08.2024 12:32
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Як про на Курщину то багато коментаторів, а як про те що на Сумщині то не дуже або якесь недолуге зразу називає кацапом бо йому не подобається наша прикордонна реальність.
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17.08.2024 09:36 Ответить
які Ваші пропозиції стосовно медійного висвітлювання подій?
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17.08.2024 09:55 Ответить
Я не про медійне висвітлення а про деяких коментаторів.
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17.08.2024 11:50 Ответить
Прикордонна реальність така, що з початком операції в Курській обл. в місті прильотів стало на порядок більше, постійно чути звуки вибухів, а прикордонні населені пункти чи те, що від них залишилося підари з ранку до ночі закидують кабами. В місті повно переселенців з прикордоння. По роботі досить часто з ними спілкуюся і настрої в них далеко не оптимістичні...
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17.08.2024 10:18 Ответить
не *******.... на порядок більше... так, прикордоння закидають, але так само, як і раніше...
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17.08.2024 11:58 Ответить
Перед тим як проявляти свій словниковий запас хоча би причитайте що людина пише про Суми. До вашого відома з квітня 2022 по березень 2024 по Сумам було не більше 6 прильотів.
Після рейду рдк в березні 2024 місто отримало десятки прильотів але потім якось затихло. А тепер кожен день. По прикордонній смузі до цього били з артилерії, мінометів, НАРАми, АГС, БМ-13 і рідко КАБами (крім В-Писарівки яку після рейду рдк знесли КАБами). А тепер в основному КАБами . А це дві великі різниці. За 30 км від кордону чуємо ці вибухи.
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17.08.2024 12:32 Ответить
Типично харьковский сценарий! Та же картина. Пока не перебьют всю инфраструктуру, не прекратят. Зима уже скоро.
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17.08.2024 12:00 Ответить
З Сум.. особисто на місці не був, але постраждали автівки, трохи будівлі... що тут висвітлювати особливо? Так що не треба великого галасу
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17.08.2024 11:57 Ответить
 
 