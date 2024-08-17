Удар по Сумам: загорелось 10 автомобилей, спасатели ликвидировали очаги возгорания. ФОТОрепортаж
Утром россияне ударили по жилому массиву города Сумы, в результате чего загорелись машины на стоянке возле многоэтажек. Очаги возгорания ликвидированы.
Об этом рассказали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром вражеская авиация нанесла удар по г. Сумы. В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не позволить распространиться огню на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой нанесен удар
Напомним, российские войска утром, 17 августа, нанесли удар по Сумам, есть пострадавший.
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Після рейду рдк в березні 2024 місто отримало десятки прильотів але потім якось затихло. А тепер кожен день. По прикордонній смузі до цього били з артилерії, мінометів, НАРАми, АГС, БМ-13 і рідко КАБами (крім В-Писарівки яку після рейду рдк знесли КАБами). А тепер в основному КАБами . А це дві великі різниці. За 30 км від кордону чуємо ці вибухи.