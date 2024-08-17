Удар по Сумам: загорелось 10 автомобилей, спасатели ликвидировали очаги возгорания. ФОТОрепортаж

Утром россияне ударили по жилому массиву города Сумы, в результате чего загорелись машины на стоянке возле многоэтажек. Очаги возгорания ликвидированы.

Об этом рассказали в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром вражеская авиация нанесла удар по г. Сумы. В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Кроме этого, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не позволить распространиться огню на другие транспортные средства. Проведено обследование территории, по которой нанесен удар

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Напомним, российские войска утром, 17 августа, нанесли удар по Сумам, есть пострадавший.