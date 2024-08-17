Удар по Сумах: зайнялося 10 автівок, рятувальники ліквідували осередки займання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці росіяни вдарили по житловому масиву міста Суми, унаслідок чого зайнялися автівки на стоянці біля багатоповерхівок. Осередки займання ліквідовано.

Про це розповіли в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми. В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальникам вдалося ліквідувати осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території, по якій завдано удару

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Нагадаємо, російські війська вранці, 17 серпня, завдали удару по Сумах, є постраждалий.