Удар по Сумах: зайнялося 10 автівок, рятувальники ліквідували осередки займання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці росіяни вдарили по житловому масиву міста Суми, унаслідок чого зайнялися автівки на стоянці біля багатоповерхівок. Осередки займання ліквідовано.
Про це розповіли в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми. В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальникам вдалося ліквідувати осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території, по якій завдано удару
Нагадаємо, російські війська вранці, 17 серпня, завдали удару по Сумах, є постраждалий.
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Після рейду рдк в березні 2024 місто отримало десятки прильотів але потім якось затихло. А тепер кожен день. По прикордонній смузі до цього били з артилерії, мінометів, НАРАми, АГС, БМ-13 і рідко КАБами (крім В-Писарівки яку після рейду рдк знесли КАБами). А тепер в основному КАБами . А це дві великі різниці. За 30 км від кордону чуємо ці вибухи.