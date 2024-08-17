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Удар по Сумах: зайнялося 10 автівок, рятувальники ліквідували осередки займання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці росіяни вдарили по житловому масиву міста Суми, унаслідок чого зайнялися автівки на стоянці біля багатоповерхівок. Осередки займання ліквідовано.

Про це розповіли в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ворожа авіація завдала удар по м. Суми. В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень", - йдеться в повідомленні.

Удар по Сумах

Зазначається, що рятувальникам вдалося ліквідувати осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території, по якій завдано удару

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Сумах: постраждала людина, палають автівки. ФОТО

Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах

Нагадаємо, російські війська вранці, 17 серпня, завдали удару по Сумах, є постраждалий.

Автор: 

обстріл (28472) Суми (884) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+4
Прикордонна реальність така, що з початком операції в Курській обл. в місті прильотів стало на порядок більше, постійно чути звуки вибухів, а прикордонні населені пункти чи те, що від них залишилося підари з ранку до ночі закидують кабами. В місті повно переселенців з прикордоння. По роботі досить часто з ними спілкуюся і настрої в них далеко не оптимістичні...
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17.08.2024 10:18
+1
Як про на Курщину то багато коментаторів, а як про те що на Сумщині то не дуже або якесь недолуге зразу називає кацапом бо йому не подобається наша прикордонна реальність.
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17.08.2024 09:36
+1
Перед тим як проявляти свій словниковий запас хоча би причитайте що людина пише про Суми. До вашого відома з квітня 2022 по березень 2024 по Сумам було не більше 6 прильотів.
Після рейду рдк в березні 2024 місто отримало десятки прильотів але потім якось затихло. А тепер кожен день. По прикордонній смузі до цього били з артилерії, мінометів, НАРАми, АГС, БМ-13 і рідко КАБами (крім В-Писарівки яку після рейду рдк знесли КАБами). А тепер в основному КАБами . А це дві великі різниці. За 30 км від кордону чуємо ці вибухи.
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17.08.2024 12:32
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Як про на Курщину то багато коментаторів, а як про те що на Сумщині то не дуже або якесь недолуге зразу називає кацапом бо йому не подобається наша прикордонна реальність.
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17.08.2024 09:36 Відповісти
які Ваші пропозиції стосовно медійного висвітлювання подій?
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17.08.2024 09:55 Відповісти
Я не про медійне висвітлення а про деяких коментаторів.
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17.08.2024 11:50 Відповісти
Прикордонна реальність така, що з початком операції в Курській обл. в місті прильотів стало на порядок більше, постійно чути звуки вибухів, а прикордонні населені пункти чи те, що від них залишилося підари з ранку до ночі закидують кабами. В місті повно переселенців з прикордоння. По роботі досить часто з ними спілкуюся і настрої в них далеко не оптимістичні...
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17.08.2024 10:18 Відповісти
не *******.... на порядок більше... так, прикордоння закидають, але так само, як і раніше...
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17.08.2024 11:58 Відповісти
Перед тим як проявляти свій словниковий запас хоча би причитайте що людина пише про Суми. До вашого відома з квітня 2022 по березень 2024 по Сумам було не більше 6 прильотів.
Після рейду рдк в березні 2024 місто отримало десятки прильотів але потім якось затихло. А тепер кожен день. По прикордонній смузі до цього били з артилерії, мінометів, НАРАми, АГС, БМ-13 і рідко КАБами (крім В-Писарівки яку після рейду рдк знесли КАБами). А тепер в основному КАБами . А це дві великі різниці. За 30 км від кордону чуємо ці вибухи.
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17.08.2024 12:32 Відповісти
Типично харьковский сценарий! Та же картина. Пока не перебьют всю инфраструктуру, не прекратят. Зима уже скоро.
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17.08.2024 12:00 Відповісти
З Сум.. особисто на місці не був, але постраждали автівки, трохи будівлі... що тут висвітлювати особливо? Так що не треба великого галасу
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17.08.2024 11:57 Відповісти
 
 