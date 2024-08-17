В Гостомеле на детской площадке обнаружили гранату, - ГСЧС. ФОТО
В субботу, 17 августа, в Гостомеле Киевской области на детской площадке нашли гранату.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли ручную гранату Ф-1.
Детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять ее в руки. После чего взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию.
Помните! Нашел подозрительный предмет:
- Не подходи!
- Не трогай!
- Звони 101!" - говорится в сообщении.
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Яр Холодний
показать весь комментарий17.08.2024 19:36 Ответить Мне нравится 4
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