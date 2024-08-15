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Момент взрыва учебной гранаты в кафе по улице Рейтарской в ​​Киеве. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись момента взрыва учебной гранаты в столичном кафе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент сняла камера наблюдения, установленная в заведении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве в кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление помещения, - Кличко

Напомним, что инцидент произошел вечером 14 августа. Граната, как стало известно позже, была учебной. Пострадавших и разрушений нет. В результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 9 лет проведет за решеткой злоумышленник, который в Броварах бросил гранату в полицейского

Автор: 

взрыв (6739) граната (998) Киев (25518)


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Топ комментарии
+9
типовий виборець, зе!поца. а чьо! прикольно же.....
респект та поважуха барменам. взагалі не смикнулись.
робота понад усе.
а, того дегенерата, треба ******* тиждень ногами, а потім на фронт, копати окопи, на замінованих полях!
що б, ****, йому руки покалічило і член відірвало, уйобку.
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15.08.2024 10:37
+3
На жіль, після війни цих вибухів буде багато. Країна насичена вивезеними з фронту гранатами.
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15.08.2024 10:35
+3
А галасу було в усіх новинах... Звичайний маленький "пшик" - бармен навіть не прихилився ))) В школі робили димовухи, то від них ефекту більше було.
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15.08.2024 11:06
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На жіль, після війни цих вибухів буде багато. Країна насичена вивезеними з фронту гранатами.
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15.08.2024 10:35 Ответить
Шапіто...
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15.08.2024 10:36 Ответить
Отака ***** - малята
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15.08.2024 10:37 Ответить
типовий виборець, зе!поца. а чьо! прикольно же.....
респект та поважуха барменам. взагалі не смикнулись.
робота понад усе.
а, того дегенерата, треба ******* тиждень ногами, а потім на фронт, копати окопи, на замінованих полях!
що б, ****, йому руки покалічило і член відірвало, уйобку.
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15.08.2024 10:37 Ответить
Це досить серьозна піротехніка. Пальці могло і повідривати. Плюс підсмажити фізіономію. Ви праві, він загальностатистичний імбіцил.
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15.08.2024 11:13 Ответить
Если она учебная, то как она могла взорваться? Може "шумовая"?
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15.08.2024 10:38 Ответить
Дим, що виділяється, визначає місце падіння (якщо не помиляюсь).
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15.08.2024 11:07 Ответить
В інертну "болванку" Ф-1 вкручений запал УЗРГМ Він - справжній Такі гранати використовують для тренувань на полігоні Якщо тримать у руці - вибухом може відірвать пальці Якщо тримать в руках саму гранату - може лише поранить осколками УЗРГМ
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15.08.2024 11:08 Ответить
Та нет. Это точно не шумовая. От шумовой там бы весь бар незапланированно по большому сходил бы
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15.08.2024 20:40 Ответить
нефіг по кафешкам шастати 😁
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15.08.2024 10:48 Ответить
А галасу було в усіх новинах... Звичайний маленький "пшик" - бармен навіть не прихилився ))) В школі робили димовухи, то від них ефекту більше було.
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15.08.2024 11:06 Ответить
Редакторе, в українській мові немає слова "учбовий" - це тупий суржик.
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15.08.2024 11:33 Ответить
В українській мові дуже багато синонімів Відкрий тлумачний словник української мови і почитай І не "винось мізки" редактору дурними зауваженнями
Прикметник «учбовий» - питоме українське слово, утворене від іменника «учба». «Учба» - давньоукраїнське слово; рідко, але і тепер вживане.

http://sum.in.ua/s/navchaljnyj НАВЧАЛЬНИЙ 1. Стос. до навчання, пов'язаний з ним. У процесі навчання учні усвідомлюють не лише навчальні предмети, а й свою власну навчальну діяльність (Радянська психологічна наука.., 1958, 382); 2. Признач. для навчання. У вечірній і заочній системі треба ширше застосовувати ******* технічні засоби.. - навчальне кіно, радіо, телебачення, магнітофон (Радянська Україна, 5.VII 1961, 3);

http://sum.in.ua/s/uchbovyj УЧБОВИЙ Те саме, що навчальний. Київ тепер є найбільшим культурним центром республіки, в ньому працює Академія наук і Академія архітектури, десятки вищих учбових закладів і наукових інститутів (Петро Панч, В дорозі, 1959, 264).
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15.08.2024 14:05 Ответить
Совкодрочере убогий, ти лише забув ще єльцина і ×уйла зацитувати - кремль тобі у поміч у твоїй тупій, виснажливій боротьбі з українською мовою. ))
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15.08.2024 14:29 Ответить
Пню дурний! Я тобі процитував витяг з Академічного словника! Академічним він іменується тому, що він затверджений Академією наук України як офіційний тлумачник На підставі цього словника вже четвертий десяток років пишеться уся законодавча база держави та розвивається уся учбова база - починаючи з дитсадків та закінчуючи вищою школою (для дурня - це інститути, академії та університети)! А приклади, приведені з творів класичної української літератури
І де ви, такі неуки, беретеся? Яка "бурса" вас учила?!!!
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15.08.2024 14:44 Ответить
Бердичівське педагогічне навчилище...
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15.08.2024 14:51 Ответить
Лише кінчений підкацаплений совковий дегенерат у деменції вважає такі видання, як "радянська Україна" і "радянська психологічна наука", "класичною українською літературою".
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16.08.2024 12:02 Ответить
Від гранати хіба назва, навіть не петарда. Основне призначення - подолання страху при використанні. Як бачимо повністю свої фунції виконала. Петарда в руках пияка була б більш небезпечна.
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15.08.2024 12:11 Ответить
Це ж якийсь "геній" припер цю гранату у кафе у центрі Києва.

От як може почуватися безпечно Бубачька у таких обставинах? 😁

А якщо не учбову?
А якщо не на Рейтарську, а на Банкову?
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15.08.2024 13:09 Ответить
...це є тіпічне дібілоїдне тіло,мізків там нема...Скільки таких...плоскоземельних зараз серед нас..?...і їх стає все більше і більше...
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15.08.2024 20:35 Ответить
 
 