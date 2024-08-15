Момент взрыва учебной гранаты в кафе по улице Рейтарской в ​​Киеве. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись момента взрыва учебной гранаты в столичном кафе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент сняла камера наблюдения, установленная в заведении.

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Напомним, что инцидент произошел вечером 14 августа. Граната, как стало известно позже, была учебной. Пострадавших и разрушений нет. В результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении.

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