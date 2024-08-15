Момент вибуху учбової гранати у кафе на вулиці Рейтарській у Києві. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис моменту вибуху учбової гранати у столичному кафе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмувала камера спостереження, установлена у закладі.
Нагадаємо, що інцидент стався увечері 14 серпня. Граната, як стало відомо пізніше, була навчальною. Постраждалих і руйнувань немає. Унаслідок спрацювання навчальної гранати відбулось задимлення в приміщенні.
Топ коментарі
+9 Hrysha Hlyba #582024
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+3 MsSkifia #566162
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+3 Kindrat74
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респект та поважуха барменам. взагалі не смикнулись.
робота понад усе.
а, того дегенерата, треба ******* тиждень ногами, а потім на фронт, копати окопи, на замінованих полях!
що б, ****, йому руки покалічило і член відірвало, уйобку.
Прикметник «учбовий» - питоме українське слово, утворене від іменника «учба». «Учба» - давньоукраїнське слово; рідко, але і тепер вживане.
http://sum.in.ua/s/navchaljnyj НАВЧАЛЬНИЙ 1. Стос. до навчання, пов'язаний з ним. У процесі навчання учні усвідомлюють не лише навчальні предмети, а й свою власну навчальну діяльність (Радянська психологічна наука.., 1958, 382); 2. Признач. для навчання. У вечірній і заочній системі треба ширше застосовувати ******* технічні засоби.. - навчальне кіно, радіо, телебачення, магнітофон (Радянська Україна, 5.VII 1961, 3);
http://sum.in.ua/s/uchbovyj УЧБОВИЙ Те саме, що навчальний. Київ тепер є найбільшим культурним центром республіки, в ньому працює Академія наук і Академія архітектури, десятки вищих учбових закладів і наукових інститутів (Петро Панч, В дорозі, 1959, 264).
І де ви, такі неуки, беретеся? Яка "бурса" вас учила?!!!
От як може почуватися безпечно Бубачька у таких обставинах? 😁
А якщо не учбову?
А якщо не на Рейтарську, а на Банкову?