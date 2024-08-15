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Момент вибуху учбової гранати у кафе на вулиці Рейтарській у Києві. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис моменту вибуху учбової гранати у столичному кафе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмувала камера спостереження, установлена у закладі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві в кафе внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення приміщення, - Кличко

Нагадаємо, що інцидент стався увечері 14 серпня. Граната, як стало відомо пізніше, була навчальною. Постраждалих і руйнувань немає. Унаслідок спрацювання навчальної гранати відбулось задимлення в приміщенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 9 років проведе за ґратами зловмисник, який у Броварах кинув гранату в поліцейського

Автор: 

вибух (4451) граната (789) Київ (19463)


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Топ коментарі
+9
типовий виборець, зе!поца. а чьо! прикольно же.....
респект та поважуха барменам. взагалі не смикнулись.
робота понад усе.
а, того дегенерата, треба ******* тиждень ногами, а потім на фронт, копати окопи, на замінованих полях!
що б, ****, йому руки покалічило і член відірвало, уйобку.
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15.08.2024 10:37
+3
На жіль, після війни цих вибухів буде багато. Країна насичена вивезеними з фронту гранатами.
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15.08.2024 10:35
+3
А галасу було в усіх новинах... Звичайний маленький "пшик" - бармен навіть не прихилився ))) В школі робили димовухи, то від них ефекту більше було.
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15.08.2024 11:06
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На жіль, після війни цих вибухів буде багато. Країна насичена вивезеними з фронту гранатами.
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15.08.2024 10:35 Відповісти
Шапіто...
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15.08.2024 10:36 Відповісти
Отака ***** - малята
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15.08.2024 10:37 Відповісти
типовий виборець, зе!поца. а чьо! прикольно же.....
респект та поважуха барменам. взагалі не смикнулись.
робота понад усе.
а, того дегенерата, треба ******* тиждень ногами, а потім на фронт, копати окопи, на замінованих полях!
що б, ****, йому руки покалічило і член відірвало, уйобку.
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15.08.2024 10:37 Відповісти
Це досить серьозна піротехніка. Пальці могло і повідривати. Плюс підсмажити фізіономію. Ви праві, він загальностатистичний імбіцил.
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15.08.2024 11:13 Відповісти
Если она учебная, то как она могла взорваться? Може "шумовая"?
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15.08.2024 10:38 Відповісти
Дим, що виділяється, визначає місце падіння (якщо не помиляюсь).
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15.08.2024 11:07 Відповісти
В інертну "болванку" Ф-1 вкручений запал УЗРГМ Він - справжній Такі гранати використовують для тренувань на полігоні Якщо тримать у руці - вибухом може відірвать пальці Якщо тримать в руках саму гранату - може лише поранить осколками УЗРГМ
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15.08.2024 11:08 Відповісти
Та нет. Это точно не шумовая. От шумовой там бы весь бар незапланированно по большому сходил бы
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15.08.2024 20:40 Відповісти
нефіг по кафешкам шастати 😁
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15.08.2024 10:48 Відповісти
А галасу було в усіх новинах... Звичайний маленький "пшик" - бармен навіть не прихилився ))) В школі робили димовухи, то від них ефекту більше було.
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15.08.2024 11:06 Відповісти
Редакторе, в українській мові немає слова "учбовий" - це тупий суржик.
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15.08.2024 11:33 Відповісти
В українській мові дуже багато синонімів Відкрий тлумачний словник української мови і почитай І не "винось мізки" редактору дурними зауваженнями
Прикметник «учбовий» - питоме українське слово, утворене від іменника «учба». «Учба» - давньоукраїнське слово; рідко, але і тепер вживане.

http://sum.in.ua/s/navchaljnyj НАВЧАЛЬНИЙ 1. Стос. до навчання, пов'язаний з ним. У процесі навчання учні усвідомлюють не лише навчальні предмети, а й свою власну навчальну діяльність (Радянська психологічна наука.., 1958, 382); 2. Признач. для навчання. У вечірній і заочній системі треба ширше застосовувати ******* технічні засоби.. - навчальне кіно, радіо, телебачення, магнітофон (Радянська Україна, 5.VII 1961, 3);

http://sum.in.ua/s/uchbovyj УЧБОВИЙ Те саме, що навчальний. Київ тепер є найбільшим культурним центром республіки, в ньому працює Академія наук і Академія архітектури, десятки вищих учбових закладів і наукових інститутів (Петро Панч, В дорозі, 1959, 264).
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15.08.2024 14:05 Відповісти
Совкодрочере убогий, ти лише забув ще єльцина і ×уйла зацитувати - кремль тобі у поміч у твоїй тупій, виснажливій боротьбі з українською мовою. ))
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15.08.2024 14:29 Відповісти
Пню дурний! Я тобі процитував витяг з Академічного словника! Академічним він іменується тому, що він затверджений Академією наук України як офіційний тлумачник На підставі цього словника вже четвертий десяток років пишеться уся законодавча база держави та розвивається уся учбова база - починаючи з дитсадків та закінчуючи вищою школою (для дурня - це інститути, академії та університети)! А приклади, приведені з творів класичної української літератури
І де ви, такі неуки, беретеся? Яка "бурса" вас учила?!!!
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15.08.2024 14:44 Відповісти
Бердичівське педагогічне навчилище...
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15.08.2024 14:51 Відповісти
Лише кінчений підкацаплений совковий дегенерат у деменції вважає такі видання, як "радянська Україна" і "радянська психологічна наука", "класичною українською літературою".
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16.08.2024 12:02 Відповісти
Від гранати хіба назва, навіть не петарда. Основне призначення - подолання страху при використанні. Як бачимо повністю свої фунції виконала. Петарда в руках пияка була б більш небезпечна.
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15.08.2024 12:11 Відповісти
Це ж якийсь "геній" припер цю гранату у кафе у центрі Києва.

От як може почуватися безпечно Бубачька у таких обставинах? 😁

А якщо не учбову?
А якщо не на Рейтарську, а на Банкову?
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15.08.2024 13:09 Відповісти
...це є тіпічне дібілоїдне тіло,мізків там нема...Скільки таких...плоскоземельних зараз серед нас..?...і їх стає все більше і більше...
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15.08.2024 20:35 Відповісти
 
 