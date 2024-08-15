Момент вибуху учбової гранати у кафе на вулиці Рейтарській у Києві. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис моменту вибуху учбової гранати у столичному кафе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмувала камера спостереження, установлена у закладі.

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Нагадаємо, що інцидент стався увечері 14 серпня. Граната, як стало відомо пізніше, була навчальною. Постраждалих і руйнувань немає. Унаслідок спрацювання навчальної гранати відбулось задимлення в приміщенні.

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