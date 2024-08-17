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У Гостомелі на дитячому майданчику виявили гранату, - ДСНС. ФОТО

У суботу, 17 серпня, у Гостомелі Київської області на дитячому майданчику знайшли гранату.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні неподалік від одного з дитячих майданчиків селища Гостомель сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1.

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Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії.

Пам’ятайте! Знайшов підозрілий предмет:

  • Не підходь!
  • Не чіпай!
  • Телефонуй 101!" – йдеться у повідомлення.

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Сапери ДСНС вилучили гранату з дитячого майданчика у Гостомелі
Сапери ДСНС вилучили гранату з дитячого майданчика у Гостомелі

Автор: 

граната (789) діти (5065) Гостомель (140)


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17.08.2024 19:36 Відповісти
 
 