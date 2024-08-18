На Житомирщине автобус ФК "Ужгород" попал в ДТП: 5 пострадавших, в том числе главный тренер. ФОТОРЕПОРТАЖ
В 100 километрах от Житомира футбольный клуб "Ужгород" по дороге на запланированный поединок с "Полесьем-2" попал в аварию. Пострадали члены тренерского состава клуба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФК "Ужгород".
Телесные повреждения получили: главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк - их доставили в ближайшую больницу.
Кроме того, отметили в ФК, пострадали и физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов, которые получили травмы меньшей тяжести.
Пресс-служба отметила, что микроавтобус, в котором ехал руководящий и тренерский состав клуба, вероятно, не подлежит ремонту.
"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В довольно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти завтра на поле и, несмотря на проблемы, продемонстрировать свой характер", - говорится в заметке.
Отметим, что матч между двумя командами состоится в 11:00 18 августа в рамках Второй лиги чемпионата Украины по футболу.
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