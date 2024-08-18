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Новости Фото ДТП
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На Житомирщине автобус ФК "Ужгород" попал в ДТП: 5 пострадавших, в том числе главный тренер. ФОТОРЕПОРТАЖ

В 100 километрах от Житомира футбольный клуб "Ужгород" по дороге на запланированный поединок с "Полесьем-2" попал в аварию. Пострадали члены тренерского состава клуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФК "Ужгород".

Телесные повреждения получили: главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк - их доставили в ближайшую больницу.

Кроме того, отметили в ФК, пострадали и физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов, которые получили травмы меньшей тяжести.

Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром

Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром

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Пресс-служба отметила, что микроавтобус, в котором ехал руководящий и тренерский состав клуба, вероятно, не подлежит ремонту.

"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В довольно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти завтра на поле и, несмотря на проблемы, продемонстрировать свой характер", - говорится в заметке.

Отметим, что матч между двумя командами состоится в 11:00 18 августа в рамках Второй лиги чемпионата Украины по футболу.

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Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром
Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром

Автор: 

ДТП (7673) Житомирская область (1390)


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Як вони умудряються створювати дтп на таких трасах - хз.
Очевидно, права отримує велика кількість ідіотів, яких пропускають халатні психологи.
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18.08.2024 10:09 Ответить
З Ужгороду та без другого водія - запросто міг заснути. Та ще швидкість перевищів, скоріш за все
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18.08.2024 10:41 Ответить
Швидкість перевищують.Двигун потужний,водій сидить високо,от і створюється ілюзія безпеки.
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18.08.2024 10:20 Ответить
Здорові бугаї, що можуть воювати, роз'їзжджають по країні поганяти м'яча...
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18.08.2024 11:00 Ответить
Здорові бугаї що можуть і МУСЯТЬ воювати кошмарять роботяг по всій країні разом із мусарами, що також можуть і МУСЯТЬ воювати.
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18.08.2024 11:52 Ответить
Кожен повинен займатись СВОЄЮ справою
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18.08.2024 15:31 Ответить
та ***** на цих трутнів заброньованих
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18.08.2024 11:43 Ответить
Ти гоша видно з окопів покровських строчиш на цензорі?
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18.08.2024 15:32 Ответить
У КОМАНДИ 2 ЛІГИ - "СТРАТЕГІЧНИЙ ДИРЕКТОР"...
 ДЕ ЦЕЙ ТЦК?
КОГО ЗЕЛЯ БРОНЮЄ ВІД ВІЙНИ?
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18.08.2024 12:17 Ответить
 
 