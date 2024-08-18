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Новини Фото ДТП
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На Житомирщині автобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП: 5 постраждалих, серед них - головний тренер. ФОТОрепортаж

За 100 кілометрів від Житомира футбольний клуб "Ужгород" дорогою на запланований поєдинок з "Поліссям-2" потрапив у аварію. Постраждали члени тренерського складу клубу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФК "Ужгород".

Тілесних ушкоджень зазнали: головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк – їх доправили до найближчої лікарні.

Крім того, зазначили в ФК, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які зазнали травм меншої тяжкості.

Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром

Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром

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Пресслужба зазначила, що мікроавтобус, у якому їхав керівний та тренерський склад клубу, ймовірно, не підлягає ремонту.

"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування. У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти завтра на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер", - йдеться у дописі.

Зазначимо, що матч між двома командами відбудеться об 11:00 18 серпня у межах Другої ліги чемпіонату України з футболу.

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Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром
Футбольний клуб Ужгород потрапив у ДТП під Житомиром

Автор: 

ДТП (4467) Житомирська область (1261)


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Як вони умудряються створювати дтп на таких трасах - хз.
Очевидно, права отримує велика кількість ідіотів, яких пропускають халатні психологи.
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18.08.2024 10:09 Відповісти
З Ужгороду та без другого водія - запросто міг заснути. Та ще швидкість перевищів, скоріш за все
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18.08.2024 10:41 Відповісти
Швидкість перевищують.Двигун потужний,водій сидить високо,от і створюється ілюзія безпеки.
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18.08.2024 10:20 Відповісти
Здорові бугаї, що можуть воювати, роз'їзжджають по країні поганяти м'яча...
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18.08.2024 11:00 Відповісти
Здорові бугаї що можуть і МУСЯТЬ воювати кошмарять роботяг по всій країні разом із мусарами, що також можуть і МУСЯТЬ воювати.
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18.08.2024 11:52 Відповісти
Кожен повинен займатись СВОЄЮ справою
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18.08.2024 15:31 Відповісти
та ***** на цих трутнів заброньованих
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18.08.2024 11:43 Відповісти
Ти гоша видно з окопів покровських строчиш на цензорі?
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18.08.2024 15:32 Відповісти
У КОМАНДИ 2 ЛІГИ - "СТРАТЕГІЧНИЙ ДИРЕКТОР"...
 ДЕ ЦЕЙ ТЦК?
КОГО ЗЕЛЯ БРОНЮЄ ВІД ВІЙНИ?
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18.08.2024 12:17 Відповісти
 
 