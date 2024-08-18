На Житомирщині автобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП: 5 постраждалих, серед них - головний тренер. ФОТОрепортаж
За 100 кілометрів від Житомира футбольний клуб "Ужгород" дорогою на запланований поєдинок з "Поліссям-2" потрапив у аварію. Постраждали члени тренерського складу клубу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФК "Ужгород".
Тілесних ушкоджень зазнали: головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк – їх доправили до найближчої лікарні.
Крім того, зазначили в ФК, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які зазнали травм меншої тяжкості.
Пресслужба зазначила, що мікроавтобус, у якому їхав керівний та тренерський склад клубу, ймовірно, не підлягає ремонту.
"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування. У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти завтра на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер", - йдеться у дописі.
Зазначимо, що матч між двома командами відбудеться об 11:00 18 серпня у межах Другої ліги чемпіонату України з футболу.
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