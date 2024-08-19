Спутниковый снимок пожара цистерн с дизтопливом на территории комбината "Кавказ"

Кадры, сделанные компанией Planet Labs, подтверждают возгорание цистерн с дизельным топливом на территории ФГКУ Комбинат "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

После удара дронов Сил обороны Украины по вражеской нефтебазе Росрезерва в Ростовской области вспыхнул серьезный пожар. Он попал на спутниковый снимок.

Напомним, дроны атаковали объект в ночь на воскресенье, 18 августа. Российские источники заявили, что второй БПЛА взорвался на территории хранилища топлива, когда пожарные тушили последствия попадания первого беспилотника.

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