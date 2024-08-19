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Спутниковый снимок пожара цистерн с дизтопливом на территории комбината "Кавказ"

Пожежа на комбінаті Кавказ

Кадры, сделанные компанией Planet Labs, подтверждают возгорание цистерн с дизельным топливом на территории ФГКУ Комбинат "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

Цензор.НЕТ Зображення

После удара дронов Сил обороны Украины по вражеской нефтебазе Росрезерва в Ростовской области вспыхнул серьезный пожар. Он попал на спутниковый снимок.

Напомним, дроны атаковали объект в ночь на воскресенье, 18 августа. Российские источники заявили, что второй БПЛА взорвался на территории хранилища топлива, когда пожарные тушили последствия попадания первого беспилотника.

Также смотрите: Спутники NASA зафиксировали пожар на российской авиабазе "Саваслейка". ФОТО

Автор: 

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Щоб не тільки нафтосховище щоб кацапи згоріли
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19.08.2024 07:31 Ответить
Бажаєм щоб ВСІ !
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19.08.2024 07:59 Ответить
Дим-димок від цистерн, мов дівочі літа - не той тепер вокзал у Пролетарську,
і екологія там не та ....
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19.08.2024 07:46 Ответить
хто не згорить-той задихнеться
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19.08.2024 08:01 Ответить
Завжди русня повітря псує. Куди дивляться екологи?!
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19.08.2024 10:07 Ответить
Вогонь очищає душу .
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19.08.2024 11:45 Ответить
НПЗ підозріло давно не чипають - схоже на якісь оборудки.
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19.08.2024 19:49 Ответить
- Да даже не ерунда а пустяки
- И и что это за пустяки?
-Ну там на этой, на базе
- А шо там на базе?
- Кое что сгорело, сгорело но кое-что
- И шо там сгорело?
-Все
Райкин
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20.08.2024 07:02 Ответить
 
 