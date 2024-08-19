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Супутниковий знімок пожежі цистерн із дизпаливом на території комбінату "Кавказ"

Пожежа на комбінаті Кавказ

Кадри, зроблені компанією Planet Labs, підтверджують займання цистерн із дизельним пальним на території ФГКУ Комбінат "Кавказ" Росрезерву поряд із містом Пролетарськ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

Цензор.НЕТ Зображення

Після удару дронів Сил оборони України по ворожій нафтобазі Росрезерву в Ростовській області спалахнула серйозна пожежа. Вона потрапила на супутниковий знімок.Наг

Нагадаємо, дрони атакували об'єкт у ніч на неділю, 18 серпня. Російські джерела заявили, що другий БПЛА вибухнув на території сховища палива, коли пожежники гасили наслідки влучання першого безпілотника.

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Автор: 

пожежа (4325) росія (65162)


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Щоб не тільки нафтосховище щоб кацапи згоріли
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19.08.2024 07:31 Відповісти
Бажаєм щоб ВСІ !
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19.08.2024 07:59 Відповісти
Дим-димок від цистерн, мов дівочі літа - не той тепер вокзал у Пролетарську,
і екологія там не та ....
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19.08.2024 07:46 Відповісти
хто не згорить-той задихнеться
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19.08.2024 08:01 Відповісти
Завжди русня повітря псує. Куди дивляться екологи?!
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19.08.2024 10:07 Відповісти
Вогонь очищає душу .
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19.08.2024 11:45 Відповісти
НПЗ підозріло давно не чипають - схоже на якісь оборудки.
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19.08.2024 19:49 Відповісти
- Да даже не ерунда а пустяки
- И и что это за пустяки?
-Ну там на этой, на базе
- А шо там на базе?
- Кое что сгорело, сгорело но кое-что
- И шо там сгорело?
-Все
Райкин
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20.08.2024 07:02 Відповісти
 
 