Супутниковий знімок пожежі цистерн із дизпаливом на території комбінату "Кавказ"
Кадри, зроблені компанією Planet Labs, підтверджують займання цистерн із дизельним пальним на території ФГКУ Комбінат "Кавказ" Росрезерву поряд із містом Пролетарськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".
Після удару дронів Сил оборони України по ворожій нафтобазі Росрезерву в Ростовській області спалахнула серйозна пожежа. Вона потрапила на супутниковий знімок.Наг
Нагадаємо, дрони атакували об'єкт у ніч на неділю, 18 серпня. Російські джерела заявили, що другий БПЛА вибухнув на території сховища палива, коли пожежники гасили наслідки влучання першого безпілотника.
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і екологія там не та ....
- И и что это за пустяки?
-Ну там на этой, на базе
- А шо там на базе?
- Кое что сгорело, сгорело но кое-что
- И шо там сгорело?
-Все
Райкин