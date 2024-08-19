Сутки на Сумщине: враг нанес 275 ударов по 40 населенным пунктам, один человек погиб. ФОТО
На Сумщине оккупанты за прошедшие сутки убили человека, еще 4 получили ранения. Под вражескими обстрелами находились 40 населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
Российские захватчики нанесли 275 ударов из различных видов оружия.
"На Сумщине погиб один человек, четверо получили ранения, повреждены 22 частных дома, 4 гаража, 3 хозяйственные постройки, дом культуры, школа, летняя кухня, авто и мотоблок", - говорится в сообщении.
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https://t.me/PresidentPoroshenko/10274 Петро Порошенко :
Сьогодні ми вкотре особисто стали свідками російського тероризму проти мирних мешканців. Кордон Сумщини та Курської області. Ми веземо бійцям у «закордонне відрядження» допомогу, як завжди поспішаємо. Одна мить - і російський КАБ перетворює звичайний житловий будинок у місті на руїни. Стовп диму, пилюка.
Ця війна завжди була для мене дуже особистим. Але коли ти їдеш, і за кілька хвилин до цього поруч у житловий будинок прилітає російський КАБ, - цей глибинний природний жах стає буквально частиною твого єства. Волосся стає дибки.
Не могли проїхати повз. Допомогли викликати швидку та рятувальників. Постраждала жінка, її забрала швидка, діти - під завалами, на щастя - теж усі живі. Чоловік загинув… Це справжнє темне зло…
Стискаєш кулаки, зціплюєш зуби і вперед, щоб хлопці нищили цю погань. Щоб цієї огидної помилки природи під назвою «російський окупант» більше ніколи не існувало. Щоб такий жах більше ніколи не повторився.