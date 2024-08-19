Сутки на Сумщине: враг нанес 275 ударов по 40 населенным пунктам, один человек погиб. ФОТО

На Сумщине оккупанты за прошедшие сутки убили человека, еще 4 получили ранения. Под вражескими обстрелами находились 40 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Российские захватчики нанесли 275 ударов из различных видов оружия.

"На Сумщине погиб один человек, четверо получили ранения, повреждены 22 частных дома, 4 гаража, 3 хозяйственные постройки, дом культуры, школа, летняя кухня, авто и мотоблок", - говорится в сообщении.

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