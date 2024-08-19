Доба на Сумщині: ворог завдав 275 ударів по 40 населених пунктах, одна людина загинула. ФОТО

На Сумщини окупанти минулої доби вбили людину, ще 4 дістали поранення. Під ворожими обстрілами перебували 40 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Російські загарбники завдали 275 ударів з різних видів зброї.

"На Сумщині загинула одна особа, четверо отримали поранення, пошкоджено 22 приватні будинки, 4 гаражі, 3 господарчі споруди, будинок культури, школу, літню кухню, авто та мотоблок", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ здійснили 89 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула, 4 - поранені, серед яких 11-річна дитина



