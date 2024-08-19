Доба на Сумщині: ворог завдав 275 ударів по 40 населених пунктах, одна людина загинула. ФОТО
На Сумщини окупанти минулої доби вбили людину, ще 4 дістали поранення. Під ворожими обстрілами перебували 40 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
Російські загарбники завдали 275 ударів з різних видів зброї.
"На Сумщині загинула одна особа, четверо отримали поранення, пошкоджено 22 приватні будинки, 4 гаражі, 3 господарчі споруди, будинок культури, школу, літню кухню, авто та мотоблок", - йдеться в повідомленні.
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https://t.me/PresidentPoroshenko/10274 Петро Порошенко :
Сьогодні ми вкотре особисто стали свідками російського тероризму проти мирних мешканців. Кордон Сумщини та Курської області. Ми веземо бійцям у «закордонне відрядження» допомогу, як завжди поспішаємо. Одна мить - і російський КАБ перетворює звичайний житловий будинок у місті на руїни. Стовп диму, пилюка.
Ця війна завжди була для мене дуже особистим. Але коли ти їдеш, і за кілька хвилин до цього поруч у житловий будинок прилітає російський КАБ, - цей глибинний природний жах стає буквально частиною твого єства. Волосся стає дибки.
Не могли проїхати повз. Допомогли викликати швидку та рятувальників. Постраждала жінка, її забрала швидка, діти - під завалами, на щастя - теж усі живі. Чоловік загинув… Це справжнє темне зло…
Стискаєш кулаки, зціплюєш зуби і вперед, щоб хлопці нищили цю погань. Щоб цієї огидної помилки природи під назвою «російський окупант» більше ніколи не існувало. Щоб такий жах більше ніколи не повторився.