Россияне обстреляли Дружбу в Сумской области. Ранена женщина, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Утром среды, 21 августа, российские захватчики обстреляли город Дружба, что в Сумской области. Ранения получила женщина. Повреждены предприятие и частные дома.

Об этом "Суспільному" рассказал председатель Дружбовской громады Евгений Харитонов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты били по городу из артиллерии и атаковали ракетами и дронами. Обстрел продолжался почти 5 часов.

По словам Харитонова, сначала захватчики запустили дроны, после чего был артобстрел, а затем две ракеты.

В результате артобстрела ранения получила женщина.

"Ей около 40 лет, в живот ее ранило. Забрала скорая", - рассказал чиновник.

Из-за вражеского обстрела повреждены три частных дома и предприятие. Две ракеты ударили возле здания бывшего городского совета.

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