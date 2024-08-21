Россияне обстреляли Дружбу в Сумской области. Ранена женщина, есть разрушения. ФОТОрепортаж
Утром среды, 21 августа, российские захватчики обстреляли город Дружба, что в Сумской области. Ранения получила женщина. Повреждены предприятие и частные дома.
Об этом "Суспільному" рассказал председатель Дружбовской громады Евгений Харитонов, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты били по городу из артиллерии и атаковали ракетами и дронами. Обстрел продолжался почти 5 часов.
По словам Харитонова, сначала захватчики запустили дроны, после чего был артобстрел, а затем две ракеты.
В результате артобстрела ранения получила женщина.
"Ей около 40 лет, в живот ее ранило. Забрала скорая", - рассказал чиновник.
Из-за вражеского обстрела повреждены три частных дома и предприятие. Две ракеты ударили возле здания бывшего городского совета.
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