РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7988 посетителей онлайн
Новости Фото Война
911 6

Россияне обстреляли Дружбу в Сумской области. Ранена женщина, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Утром среды, 21 августа, российские захватчики обстреляли город Дружба, что в Сумской области. Ранения получила женщина. Повреждены предприятие и частные дома.

Об этом "Суспільному" рассказал председатель Дружбовской громады Евгений Харитонов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты били по городу из артиллерии и атаковали ракетами и дронами. Обстрел продолжался почти 5 часов.

Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування

По словам Харитонова, сначала захватчики запустили дроны, после чего был артобстрел, а затем две ракеты.

В результате артобстрела ранения получила женщина.

Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування

"Ей около 40 лет, в живот ее ранило. Забрала скорая", - рассказал чиновник.

Из-за вражеского обстрела повреждены три частных дома и предприятие. Две ракеты ударили возле здания бывшего городского совета.

Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування

Читайте также: 8-летний мальчик ранен в результате обстрела города Дружба на Сумщине

Автор: 

обстрел (27107) Сумская область (3115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навзаєм, відбулось авіабомбування бомбами GBU-39 локацій рашистських військ в Глушково на КурНР (є відео).
показать весь комментарий
21.08.2024 18:29 Ответить
От гади! Ну, нехай тримаються наші у Сумщині, бо вже є результати непогані
показать весь комментарий
21.08.2024 18:32 Ответить
Треба відповідати по Льгову та по Рильську, вони повинні палати як смолоскипи.
показать весь комментарий
21.08.2024 18:37 Ответить
Ось це "спецоперація" поранили жінку зруйнували будинки, ні це варварська орда, яка вміє лише убивати і руйнувати.
показать весь комментарий
21.08.2024 18:37 Ответить
за те ми дартаньяни, так красіво все оставляєм після себе в курську
показать весь комментарий
21.08.2024 18:38 Ответить
То така є "дружба народів".
показать весь комментарий
21.08.2024 19:35 Ответить
 
 