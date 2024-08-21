Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування. ФОТОрепортаж
Вранці середи, 21 серпня, російські загарбники обстріляли місто Дружба, що у Сумській області. Поранень зазнала жінка. Пошкоджені підприємство та приватні будинки.
Про це "Суспільному" розповів голова Дружбівської громади Євген Харитонов, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти били по місту з артилерії та атакували ракетами і дронами. Обстріл тривав майже 5 годин.
За словами Харитонова, спочатку загарбники запустили дрони, після чого був артобстріл, а потім дві ракети.
Внаслідок артобстрілу поранення дістала жінка.
"Їй близько 40 років, у живіт її ранило. Забрала швидка", - розповів посадовець.
Через ворожий обстріл пошкоджено три приватні будинки та підприємство. Дві ракети ударили біля будівлі колишньої міської ради.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тонка червона лінія
показати весь коментар21.08.2024 18:29 Відповісти Мені подобається 0
Dombass
показати весь коментар21.08.2024 18:32 Відповісти Мені подобається 0
MahnoSpirit
показати весь коментар21.08.2024 18:37 Відповісти Мені подобається 0
володимир омельянов
показати весь коментар21.08.2024 18:37 Відповісти Мені подобається 1
Vik Tor #521724
показати весь коментар21.08.2024 18:38 Відповісти Мені подобається 0
Onufri Zagloba
показати весь коментар21.08.2024 19:35 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль