Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування. ФОТОрепортаж

Вранці середи, 21 серпня, російські загарбники обстріляли місто Дружба, що у Сумській області. Поранень зазнала жінка. Пошкоджені підприємство та приватні будинки.

Про це "Суспільному" розповів голова Дружбівської громади Євген Харитонов, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти били по місту з артилерії та атакували ракетами і дронами. Обстріл тривав майже 5 годин.

За словами Харитонова, спочатку загарбники запустили дрони, після чого був артобстріл, а потім дві ракети.

Внаслідок артобстрілу поранення дістала жінка.

"Їй близько 40 років, у живіт її ранило. Забрала швидка", - розповів посадовець.

Через ворожий обстріл пошкоджено три приватні будинки та підприємство. Дві ракети ударили біля будівлі колишньої міської ради.

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