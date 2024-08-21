УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9144 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
911 6

Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування. ФОТОрепортаж

Вранці середи, 21 серпня, російські загарбники обстріляли місто Дружба, що у Сумській області. Поранень зазнала жінка. Пошкоджені підприємство та приватні будинки.

Про це "Суспільному" розповів голова Дружбівської громади Євген Харитонов, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти били по місту з артилерії та атакували ракетами і дронами. Обстріл тривав майже 5 годин.

Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування

За словами Харитонова, спочатку загарбники запустили дрони, після чого був артобстріл, а потім дві ракети.

Внаслідок артобстрілу поранення дістала жінка.

Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування

"Їй близько 40 років, у живіт її ранило. Забрала швидка", - розповів посадовець.

Через ворожий обстріл пошкоджено три приватні будинки та підприємство. Дві ракети ударили біля будівлі колишньої міської ради.

Росіяни обстріляли Дружбу на Сумщині. Поранено жінку, є руйнування

Читайте також: 8-річного хлопчика поранено внаслідок обстрілу міста Дружба на Сумщині

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навзаєм, відбулось авіабомбування бомбами GBU-39 локацій рашистських військ в Глушково на КурНР (є відео).
показати весь коментар
21.08.2024 18:29 Відповісти
От гади! Ну, нехай тримаються наші у Сумщині, бо вже є результати непогані
показати весь коментар
21.08.2024 18:32 Відповісти
Треба відповідати по Льгову та по Рильську, вони повинні палати як смолоскипи.
показати весь коментар
21.08.2024 18:37 Відповісти
Ось це "спецоперація" поранили жінку зруйнували будинки, ні це варварська орда, яка вміє лише убивати і руйнувати.
показати весь коментар
21.08.2024 18:37 Відповісти
за те ми дартаньяни, так красіво все оставляєм після себе в курську
показати весь коментар
21.08.2024 18:38 Відповісти
То така є "дружба народів".
показати весь коментар
21.08.2024 19:35 Відповісти
 
 