Сутки на Донетчине: в Мирном россияне убили гражданского, еще 8 получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 13 населенных пунктов Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Волновахский район
В Максимовке Угледарской громады повреждены 3 дома.
Покровский район
В Курахово повреждено помещение предприятия; в Успеновке повреждены 25 частных домов, еще 1 - в Трудовом.
Краматорский район
В Лимане повреждены 4 дома и 4 нежилых помещения; в Торском разрушено 5 домов и повреждено 4; в Заречном повреждено хозяйственное сооружение. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены магазин, образовательное учреждение и 5 торговых павильонов. В Плещеевке Ильиновской громады ранены 4 человека, повреждены 10 объектов.
Бахмутский район
В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Сиверске повреждены 5 домов, еще 1 - в Серебрянке.
Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3095 человек, в том числе - 476 детей.
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