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Сутки на Донетчине: в Мирном россияне убили гражданского, еще 8 получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 13 населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Максимовке Угледарской громады повреждены 3 дома.

Покровский район

В Курахово повреждено помещение предприятия; в Успеновке повреждены 25 частных домов, еще 1 - в Трудовом.

Краматорский район

В Лимане повреждены 4 дома и 4 нежилых помещения; в Торском разрушено 5 домов и повреждено 4; в Заречном повреждено хозяйственное сооружение. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены магазин, образовательное учреждение и 5 торговых павильонов. В Плещеевке Ильиновской громады ранены 4 человека, повреждены 10 объектов.

Бахмутский район

В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Сиверске повреждены 5 домов, еще 1 - в Серебрянке.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3095 человек, в том числе - 476 детей.

Смотрите: Как выглядит уничтоженный российскими захватчиками Часов Яр на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня

Автор: 

обстрел (27114) Донецкая область (9636)


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