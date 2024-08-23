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Доба на Донеччині: у Мирному росіяни вбили цивільного, ще 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби обстріляли що найменше 13 населених пунктів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено приміщення підприємства; в Успенівці пошкоджені 25 приватних будинків, ще 1 - у Трудовому.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 4 будинки і 4 нежитлових приміщення; у Торському зруйновано 5 будинків і пошкоджено 4; у Зарічному пошкоджено господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено крамницю, освітній заклад і 5 торгових павільйонів. У Плещіївці Іллінівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 10 об'єктів.

Бахмутський район

У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 - у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3095 людей, у тому числі 476 дітей.

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Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня
Обстріли Донецької області 22 серпня

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


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