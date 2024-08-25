Россияне обстреляли эвакуационную группу "ФЕНИКС" возле Украинска. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время эвакуации гражданских из г. Украинск Покровского района под удар вражеского FPV-дрона попал автомобиль эвакуационной группы "Феникс".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Во время проведения эвакуационных мероприятий из г. Украинск Покровского района на автодороге попал под удар вражеского FPV-дрона автомобиль эвакуационной группы "ФЕНИКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время удара в автомобиле находились 2 спасателей, полицейский и 4 эвакуированных лица, среди которых ребенок 2016 г.р.
"В результате удара поврежден бронированный автомобиль Land Rover Defender. К счастью, люди не пострадали", - добавили в ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий25.08.2024 18:01 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль