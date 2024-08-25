Росіяни обстріляли евакуаційну групу "ФЕНІКС" поблизу Українська. ФОТОрепортаж
Під час евакуації цивільних з м. Українськ Покровського району під удар ворожого FPV-дрона потрапив автомобіль евакуаційної групи "ФЕНІКС".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"Під час проведення евакуаційних заходів із м. Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрона автомобіль евакуаційної групи "ФЕНІКС"", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що під час удару в автомобілі перебували 2 рятувальників, поліцейський та 4 евакуйовані особи, серед яких дитина 2016 р.н.
"Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. На щастя, люди не постраждали", - додали в ДСНС.
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показати весь коментар25.08.2024 18:01 Відповісти Мені подобається 4
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