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На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці, поранено двох рятувальників. ФОТОрепортаж

У суботу, 24 серпня, на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на ворожому вибухонебезпечному предметі. Двоє рятувальників зазнали поранень.

Про це у соцмережі Facebook повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

У ДСНС розповіли, що це сталося під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу Балаклії Ізюмського району.

"На ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна. Постраждало 2 рятувальників, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці, поранено двох рятувальників

На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці, поранено двох рятувальників

На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці, поранено двох рятувальників

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Автор: 

ДСНС (5105) міна (342)


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Пожежна машина саме.
Дякую Штучному Інтелекту за запутані та недолугі заголовки
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24.08.2024 23:11 Відповісти
 
 