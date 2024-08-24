На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці, поранено двох рятувальників. ФОТОрепортаж
У суботу, 24 серпня, на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на ворожому вибухонебезпечному предметі. Двоє рятувальників зазнали поранень.
Про це у соцмережі Facebook повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
У ДСНС розповіли, що це сталося під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу Балаклії Ізюмського району.
"На ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна. Постраждало 2 рятувальників, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякую Штучному Інтелекту за запутані та недолугі заголовки