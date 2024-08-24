На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці, поранено двох рятувальників. ФОТОрепортаж

У суботу, 24 серпня, на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на ворожому вибухонебезпечному предметі. Двоє рятувальників зазнали поранень.

Про це у соцмережі Facebook повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

У ДСНС розповіли, що це сталося під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу Балаклії Ізюмського району.

"На ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна. Постраждало 2 рятувальників, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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