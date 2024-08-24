На Харьковщине автомобиль ГСЧС подорвался на взрывчатке, ранены два спасателя. ФОТОрепортаж

В субботу, 24 августа, на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на вражеском взрывоопасном предмете. Двое спасателей получили ранения.

Об этом в соцсети Facebook сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В ГСЧС рассказали, что это произошло во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи Балаклеи Изюмского района.

"На вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна. Пострадали 2 спасателей, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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