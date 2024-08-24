На Харьковщине автомобиль ГСЧС подорвался на взрывчатке, ранены два спасателя. ФОТОрепортаж
В субботу, 24 августа, на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на вражеском взрывоопасном предмете. Двое спасателей получили ранения.
Об этом в соцсети Facebook сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В ГСЧС рассказали, что это произошло во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи Балаклеи Изюмского района.
"На вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна. Пострадали 2 спасателей, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую Штучному Інтелекту за запутані та недолугі заголовки