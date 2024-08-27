Последствия атаки РФ на Днепровский район Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 27 августа российские войска совершили очередную атаку на Киев. В Днепровском районе столицы начались два пожара в природных экосистемах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Утром враг совершил очередную атаку на Киев. Возникло 2 пожара в природных экосистемах Днепровского района столицы. Горела трава и лесная подстилка, общей площадью 350 кв.м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба пожара ликвидированы. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Ранее сообщалось, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков, в результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки.

В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов.









