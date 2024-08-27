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Последствия атаки РФ на Днепровский район Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 27 августа российские войска совершили очередную атаку на Киев. В Днепровском районе столицы начались два пожара в природных экосистемах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Утром враг совершил очередную атаку на Киев. Возникло 2 пожара в природных экосистемах Днепровского района столицы. Горела трава и лесная подстилка, общей площадью 350 кв.м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба пожара ликвидированы. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Ранее сообщалось, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков, в результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки.

В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов.

Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року
Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року
Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року

Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року
Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року

Автор: 

Киев (25518) обстрел (27129) ГСЧС (4966) Воздушные атаки на Киев (698)


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Наслідки для Українців, дій рашистів та бздунів-коригувальників зкацаплених!!
Карати цих ЖДУНІВ треба, а не суддівським портнова передавати!!
Усі УБИВЦІ патріотів на Майдані, на волі та живі з 2014 року!!
Генпрокурори, Мохніцкий Ярема Луценко і усі їх послідовники, аж до Костіна, можуть це на Біблії підтвердити!! ПаХАРІ!! Вони теж, збагатилися і живі, покищо ..
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27.08.2024 10:02 Ответить
 
 