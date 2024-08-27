Последствия атаки РФ на Днепровский район Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 27 августа российские войска совершили очередную атаку на Киев. В Днепровском районе столицы начались два пожара в природных экосистемах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Утром враг совершил очередную атаку на Киев. Возникло 2 пожара в природных экосистемах Днепровского района столицы. Горела трава и лесная подстилка, общей площадью 350 кв.м", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оба пожара ликвидированы. Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее сообщалось, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков, в результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки.
В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов.
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Карати цих ЖДУНІВ треба, а не суддівським портнова передавати!!
Усі УБИВЦІ патріотів на Майдані, на волі та живі з 2014 року!!
Генпрокурори, Мохніцкий Ярема Луценко і усі їх послідовники, аж до Костіна, можуть це на Біблії підтвердити!! ПаХАРІ!! Вони теж, збагатилися і живі, покищо ..