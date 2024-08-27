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Новини Фото Війна
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Наслідки атаки РФ на Дніпровський район Києва. ФОТОрепортаж

Вранці 27 серпня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. У Дніпровському районі столиці виникло дві пожежі в природних екосистемах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Вранці ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникло 2 пожежі в природних екосистемах Дніпровського району столиці. Горіла трава та лісова підстилка, загальною площею 350 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обидві пожежі ліквідовано. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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Раніше повідомлялося, що в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки.

У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази й тривала сумарно понад 5 годин.

Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року
Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року
Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року

Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року
Наслідки атаки на Київ 27 серпня 2024 року

Автор: 

Київ (19463) обстріл (28449) ДСНС (5105) Повітряні атаки на Київ (755)


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Наслідки для Українців, дій рашистів та бздунів-коригувальників зкацаплених!!
Карати цих ЖДУНІВ треба, а не суддівським портнова передавати!!
Усі УБИВЦІ патріотів на Майдані, на волі та живі з 2014 року!!
Генпрокурори, Мохніцкий Ярема Луценко і усі їх послідовники, аж до Костіна, можуть це на Біблії підтвердити!! ПаХАРІ!! Вони теж, збагатилися і живі, покищо ..
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27.08.2024 10:02 Відповісти
 
 