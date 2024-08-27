Наслідки атаки РФ на Дніпровський район Києва. ФОТОрепортаж
Вранці 27 серпня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. У Дніпровському районі столиці виникло дві пожежі в природних екосистемах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Вранці ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникло 2 пожежі в природних екосистемах Дніпровського району столиці. Горіла трава та лісова підстилка, загальною площею 350 кв.м", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обидві пожежі ліквідовано. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Раніше повідомлялося, що в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки.
У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази й тривала сумарно понад 5 годин.
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Генпрокурори, Мохніцкий Ярема Луценко і усі їх послідовники, аж до Костіна, можуть це на Біблії підтвердити!! ПаХАРІ!! Вони теж, збагатилися і живі, покищо ..