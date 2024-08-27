РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12051 посетитель онлайн
Новости Фото
2 708 1

Войска РФ атаковали Виннитчину: поврежден дом. ФОТО

В ночь на 27 августа силы ПВО сбили 6 вражеских БпЛА и 1 крылатую ракету в Винницкой области.

Об этом сообщила первый заместитель Начальника ОВА Наталия Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, всего в Винницкой области было зафиксировано 8 БпЛА и 3 крылатые ракеты.

"Есть попадание обломков ракеты в частный дом, в котором разрушена крыша. ГСЧС ликвидировали пожар. К ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Все жители дома живы. Все службы и руководство общины работают на месте. Международные фонды предоставят всю необходимую помощь", - отметила чиновница.

Также читайте: Обстрел Винницкой области: 2 гражданских ранены, повреждена школа и частные дома

Наслідки атаки на Вінниччину

Автор: 

Винницкая область (1034) обстрел (27129) ракеты (3569) дроны (3912)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війська РФ ?Я вже подумав що їхні танки і піхота прорвали фронт під Покровським і вийши на вінницькі землі.Пишіть же не по дебільному а був приліт ворожих ракет чи "шахедів".
показать весь комментарий
27.08.2024 09:44 Ответить
 
 