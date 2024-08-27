Войска РФ атаковали Виннитчину: поврежден дом. ФОТО

В ночь на 27 августа силы ПВО сбили 6 вражеских БпЛА и 1 крылатую ракету в Винницкой области.

Об этом сообщила первый заместитель Начальника ОВА Наталия Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, всего в Винницкой области было зафиксировано 8 БпЛА и 3 крылатые ракеты.

"Есть попадание обломков ракеты в частный дом, в котором разрушена крыша. ГСЧС ликвидировали пожар. К ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Все жители дома живы. Все службы и руководство общины работают на месте. Международные фонды предоставят всю необходимую помощь", - отметила чиновница.

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