Обстрел Винницкой области: 2 гражданских ранены, повреждена школа и частные дома
В результате обстрела Винницкой области двое гражданских получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Также взрывной волной повреждены окна и крыши одной школы и частных домов. Есть двое раненых гражданских средней степени тяжести.
Информация о погибших отсутствует", - отметила говорится в сообщении.
Сейчас все службы работают для ликвидации последствий. Электроснабжение, водоснабжение восстанавливается.
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