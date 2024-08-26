Обстрел Винницкой области: 2 гражданских ранены, повреждена школа и частные дома

В результате обстрела Винницкой области двое гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Также взрывной волной повреждены окна и крыши одной школы и частных домов. Есть двое раненых гражданских средней степени тяжести.

Информация о погибших отсутствует", - отметила говорится в сообщении.

Сейчас все службы работают для ликвидации последствий. Электроснабжение, водоснабжение восстанавливается.

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