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Новини Війна
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Обстріл Вінниччини: двох цивільних поранено, пошкоджено школу та приватні будинки

На Вінниччині 2 поранених внаслідок обстрілу

Внаслідок обстрілу Вінницької області двоє цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"На жаль, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи однієї школи та приватних будинків. Є двоє поранених цивільних середнього ступеню важкості.

Інформація про загиблих відсутня", -  йдеться в повідомленні.

Наразі всі служби працюють для ліквідації наслідків. Електропостачання, водопостачання відновлюється.

Читайте: На Вінниччині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури

Автор: 

Вінницька область (1012) обстріл (28284)


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