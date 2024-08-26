Обстріл Вінниччини: двох цивільних поранено, пошкоджено школу та приватні будинки

Внаслідок обстрілу Вінницької області двоє цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"На жаль, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи однієї школи та приватних будинків. Є двоє поранених цивільних середнього ступеню важкості.

Інформація про загиблих відсутня", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі служби працюють для ліквідації наслідків. Електропостачання, водопостачання відновлюється.

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