Обстріл Вінниччини: двох цивільних поранено, пошкоджено школу та приватні будинки
Внаслідок обстрілу Вінницької області двоє цивільних дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"На жаль, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи однієї школи та приватних будинків. Є двоє поранених цивільних середнього ступеню важкості.
Інформація про загиблих відсутня", - йдеться в повідомленні.
Наразі всі служби працюють для ліквідації наслідків. Електропостачання, водопостачання відновлюється.
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