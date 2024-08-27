Війська РФ обстріляли Вінниччину: пошкоджено будинок. ФОТО

У ніч на 27 серпня сили ППО збили 6 ворожих БпЛА та 1 крилату ракету на Вінниччині.

Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, загалом на Вінниччині було зафіксовано 8 БпЛА та 3 крилаті ракети.

"Є влучання уламків ракети в приватний будинок, у якому зруйновано дах. ДСНС ліквідували пожежу. До ліквідації загоряння залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Усі мешканці будинку живі. Усі служби та керівництво громади працюють на місці. Міжнародні фонди нададуть усю необхідну допомогу", - зазначила чиновниця.

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