Війська РФ обстріляли Вінниччину: пошкоджено будинок. ФОТО
У ніч на 27 серпня сили ППО збили 6 ворожих БпЛА та 1 крилату ракету на Вінниччині.
Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, загалом на Вінниччині було зафіксовано 8 БпЛА та 3 крилаті ракети.
"Є влучання уламків ракети в приватний будинок, у якому зруйновано дах. ДСНС ліквідували пожежу. До ліквідації загоряння залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Усі мешканці будинку живі. Усі служби та керівництво громади працюють на місці. Міжнародні фонди нададуть усю необхідну допомогу", - зазначила чиновниця.
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Влад Крук #534638
показати весь коментар27.08.2024 09:44 Відповісти Мені подобається 1
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