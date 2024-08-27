Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 20 гражданских получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 49 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 267 ударов из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

В результате попаданий оккупантов 20 гражданских лиц получили ранения. Кроме того, повреждены 14 частных домовладений, 4 многоэтажных дома, 6 автомобилей, 10 гаражей, здание детского сада, помещения 2 предприятий, 2 объекта инфраструктуры, газопровод среднего давления и административное здание.

Также читайте: Сумщина пережила 83 российских обстрела в течение дня: ранены 16 человек







