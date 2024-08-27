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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 20 гражданских получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 49 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 267 ударов из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

В результате попаданий оккупантов 20 гражданских лиц получили ранения. Кроме того, повреждены 14 частных домовладений, 4 многоэтажных дома, 6 автомобилей, 10 гаражей, здание детского сада, помещения 2 предприятий, 2 объекта инфраструктуры, газопровод среднего давления и административное здание.

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Обстріли Сумщини 27 серпня
Обстріли Сумщини 27 серпня
Обстріли Сумщини 27 серпня
Обстріли Сумщини 27 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125)


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