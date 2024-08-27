Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 20 цивільних дістали поранення. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби війська РФ обстріляли 49 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 267 ударів з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Унаслідок влучань окупантів 20 цивільних осіб дістали поранення. Крім того, пошкоджено 14 приватних домоволодінь, 4 багатоповерхових будинки, 6 автомобілів, 10 гаражів, будівлю дитячого садочку, приміщення 2 підприємств, 2 об’єкти інфраструктури, газопровід середнього тиску та адміністративну будівлю.

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