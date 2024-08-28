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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Оккупанты атаковали 44 населенных пункта, 1 человек ранен. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские захватчики атаковали 44 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 311 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

В результате обстрелов врага ранения получил гражданский мужчина, повреждены 8 частных домовладений, 4 автомобиля, 3 предприятия, коммунальное учреждение, 2 магазина, гараж, складское помещение научного учреждения и газопровод низкого давления.

Обстрелы утром 28 августа

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва.

Также читайте: Оккупанты совершили 81 обстрел Сумщины в течение дня, в области раздалось почти 300 взрывов

Вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Эсманьская, Ямпольская, Николаевская, Глуховская, Березовская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская громады.

Оккупанты били КАБами, FPV-дронами и из минометов. В Краснопольской громаде в результате атаки FPV-дроном ранения получил гражданский человек.

Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3125)


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А розхвалені F-16 де?! Коли ворожі ракети та дрони 26.08.2024 року почали нищити енергоінфраструктуру України, про розпіарені F-16 а ні слова. Так сам же бобоча сказав, що на цих літаках є система протиракетного сповіщення! То де це все?! Чому триває цей тупий, ганебний, мерзотний пі-ар?! Чи може то були лише макети, а не F-16!!!???? Так так і скажіть щирим Українціям. Знову, нас кинули!!!
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28.08.2024 09:50 Ответить
 
 