Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Оккупанты атаковали 44 населенных пункта, 1 человек ранен. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские захватчики атаковали 44 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 311 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
В результате обстрелов врага ранения получил гражданский мужчина, повреждены 8 частных домовладений, 4 автомобиля, 3 предприятия, коммунальное учреждение, 2 магазина, гараж, складское помещение научного учреждения и газопровод низкого давления.
Обстрелы утром 28 августа
По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва.
Вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Эсманьская, Ямпольская, Николаевская, Глуховская, Березовская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская громады.
Оккупанты били КАБами, FPV-дронами и из минометов. В Краснопольской громаде в результате атаки FPV-дроном ранения получил гражданский человек.
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