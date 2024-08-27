Оккупанты совершили 81 обстрел Сумщины в течение дня, в области раздалось почти 300 взрывов
27 августа российские войска совершили 81 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 290 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: россияне осуществили обстрел из артиллерии (34 взрыва), минометный обстрел (29 взрывов), атаку FPV-дроном (21 взрыв), осуществили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), бил из миномета (30 взрывов), атаковал FPV-дроном (3 взрыва).
- Сумская громада: враг нанес удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).
- Березовская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (9 взрывов), также россияне били из миномета (18 взрывов).
- Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (26 взрывов), минометный обстрел (17 взрывов), гранатометный обстрел (12 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (4 взрыва), состоялся сброс взрывного устройства с БПЛА (7 взрывов).
- Глуховская громада: осуществлен пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), враг обстрелял громаду из РСЗО (15 взрывов), бил из миномета (10 взрывов).
- Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (6 взрывов).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
gr1959
показать весь комментарий28.08.2024 06:37 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль