Оккупанты совершили 81 обстрел Сумщины в течение дня, в области раздалось почти 300 взрывов

27 августа российские войска совершили 81 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 290 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Краснопольская громада: россияне осуществили обстрел из артиллерии (34 взрыва), минометный обстрел (29 взрывов), атаку FPV-дроном (21 взрыв), осуществили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), бил из миномета (30 взрывов), атаковал FPV-дроном (3 взрыва).

Сумская громада: враг нанес удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Березовская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва).

Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (9 взрывов), также россияне били из миномета (18 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (26 взрывов), минометный обстрел (17 взрывов), гранатометный обстрел (12 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (4 взрыва), состоялся сброс взрывного устройства с БПЛА (7 взрывов).

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Глуховская громада: осуществлен пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).

Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), враг обстрелял громаду из РСЗО (15 взрывов), бил из миномета (10 взрывов).

Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (6 взрывов).

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