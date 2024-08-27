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Оккупанты совершили 81 обстрел Сумщины в течение дня, в области раздалось почти 300 взрывов

Обстріли Сумщини (фото ілюстративне)

27 августа российские войска совершили 81 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 290 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: россияне осуществили обстрел из артиллерии (34 взрыва), минометный обстрел (29 взрывов), атаку FPV-дроном (21 взрыв), осуществили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), бил из миномета (30 взрывов), атаковал FPV-дроном (3 взрыва).
  • Сумская громада: враг нанес удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).
  • Березовская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва).
  • Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (9 взрывов), также россияне били из миномета (18 взрывов).
  • Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (26 взрывов), минометный обстрел (17 взрывов), гранатометный обстрел (12 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (4 взрыва), состоялся сброс взрывного устройства с БПЛА (7 взрывов).

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  • Глуховская громада: осуществлен пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
  • Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), враг обстрелял громаду из РСЗО (15 взрывов), бил из миномета (10 взрывов).
  • Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (6 взрывов).

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обстрел (26975) Сумская область (3019)


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Друзі, звертаюсь до всіх тих, кого зараз обстрілюють та ********. Це - прикордоння. Тримайтесь. І послухайте пораду. Не треба сидіти "на телефоні". Дзвонити друзям, родичам та накручувати себе і їх новинами де, коли, скільки впало, вибухнуло. Не прислухайтесь до кожного шелесту листочка. Я зіштовхнувся, коли жінка, почув машину на сусідній вулиці, впадає у паніку і чекає ракету. Це - коротка дорога до нервового зриву або депресії. Мої ліки для вас прості. Шукайте собі роботу або заняття: робіть всі домашні справи, до яких раніше не доходили руки - для жінок. Мийте, чистіть, драйте по кілька раз. До ідеального зразка. Чоловікам - знайдіть роботу у саду, подвір'ї, квартирі: ремонтуйте, робіть щось новеньке. Для всіх тих, хто не може зосередитись на справах, то зосередьтесь на своєму здоров'ї - робіть фізичні вправи, займіться нарешті йогою, домашнім фітнесом. Бо здоров'я - це ваша праця, важка праця над своїм тілом та духом. Поставте ціль для себе: схуднути, зробити своє тіло "тілом аполлона". Чесно, зі свого досвіду. У мене немає часу на телефон, посиденьки біля під'їзду з розмовами "про війну". Телефон - це ваш прилад, який вас попереджає про небезпеку, а не для розповсюдження паніки. Не піддавайтесь впливу всіх панікерів. Просто зупиняйте їх "промови" про все пропало. ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ !
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28.08.2024 06:37 Ответить
 
 