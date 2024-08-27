Окупанти здійснили 81 обстріл Сумщини протягом дня, в області пролунало майже 300 вибухів
27 серпня російські війська здійснили 81 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 290 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії (34 вибухи), мінометний обстріл (29 вибухів), атаку FPV-дроном (21 вибух), здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), бив з міномета (30 вибухів), атакував FPV-дроном (3 вибухи).
- Сумська громада: ворог завдав удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).
- Березівська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (9 вибухів), також росіяни били з міномета (18 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (26 вибухів), мінометний обстріл (17 вибухів), гранатометний обстріл (12 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (4 вибухи), відбулось скидання вибухового пристрою з БПЛА (7 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
- Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), ворог обстріляв громаду із РСЗВ (15 вибухів), бив з міномета (10 вибухів).
- Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (4 вибухи) та мінометний обстріл (6 вибухів).
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gr1959
показати весь коментар28.08.2024 06:37 Відповісти Мені подобається 0
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