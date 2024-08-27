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Окупанти здійснили 81 обстріл Сумщини протягом дня, в області пролунало майже 300 вибухів

Обстріли Сумщини (фото ілюстративне)

27 серпня російські війська здійснили 81 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 290 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії (34 вибухи), мінометний обстріл (29 вибухів), атаку FPV-дроном (21 вибух), здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), бив з міномета (30 вибухів), атакував FPV-дроном (3 вибухи).
  • Сумська громада: ворог завдав удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).
  • Березівська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (9 вибухів), також росіяни били з міномета (18 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (26 вибухів), мінометний обстріл (17 вибухів), гранатометний обстріл (12 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (4 вибухи), відбулось скидання вибухового пристрою з БПЛА (7 вибухів).

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  • Глухівська громада: здійснено пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
  • Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), ворог обстріляв громаду із РСЗВ (15 вибухів), бив з міномета (10 вибухів).
  • Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (4 вибухи) та мінометний обстріл (6 вибухів).

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обстріл (28296) Сумська область (3567)


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Друзі, звертаюсь до всіх тих, кого зараз обстрілюють та ********. Це - прикордоння. Тримайтесь. І послухайте пораду. Не треба сидіти "на телефоні". Дзвонити друзям, родичам та накручувати себе і їх новинами де, коли, скільки впало, вибухнуло. Не прислухайтесь до кожного шелесту листочка. Я зіштовхнувся, коли жінка, почув машину на сусідній вулиці, впадає у паніку і чекає ракету. Це - коротка дорога до нервового зриву або депресії. Мої ліки для вас прості. Шукайте собі роботу або заняття: робіть всі домашні справи, до яких раніше не доходили руки - для жінок. Мийте, чистіть, драйте по кілька раз. До ідеального зразка. Чоловікам - знайдіть роботу у саду, подвір'ї, квартирі: ремонтуйте, робіть щось новеньке. Для всіх тих, хто не може зосередитись на справах, то зосередьтесь на своєму здоров'ї - робіть фізичні вправи, займіться нарешті йогою, домашнім фітнесом. Бо здоров'я - це ваша праця, важка праця над своїм тілом та духом. Поставте ціль для себе: схуднути, зробити своє тіло "тілом аполлона". Чесно, зі свого досвіду. У мене немає часу на телефон, посиденьки біля під'їзду з розмовами "про війну". Телефон - це ваш прилад, який вас попереджає про небезпеку, а не для розповсюдження паніки. Не піддавайтесь впливу всіх панікерів. Просто зупиняйте їх "промови" про все пропало. ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ !
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28.08.2024 06:37 Відповісти
 
 