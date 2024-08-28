Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Окупанти атакували 44 населених пунктів, 1 людина поранена. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські загарбники атакували 44 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 311 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
Унаслідок обстрілів ворога поранення отримала цивільна особа, пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 4 автомобілі, 3 підприємства, комунальний заклад, 2 магазини, гараж, складське приміщення наукової установи та газопровід низького тиску.
Обстріли зранку 28 серпня
За даними ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи.
Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Ямпільська, Миколаївська, Глухівська, Березівська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська громади.
Окупанти били КАБами, FPV-дронами та з мінометів. У Краснопільській громаді внаслідок атаки FPV-дроном поранення дістала цивільна особа.
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