УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5204 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
778 1

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Окупанти атакували 44 населених пунктів, 1 людина поранена. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські загарбники атакували 44 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 311 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Унаслідок обстрілів ворога поранення отримала цивільна особа, пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 4 автомобілі, 3 підприємства, комунальний заклад, 2 магазини, гараж, складське приміщення наукової установи та газопровід низького тиску.

Обстріли зранку 28 серпня

За даними ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти здійснили 81 обстріл Сумщини протягом дня, в області пролунало майже 300 вибухів

Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Ямпільська, Миколаївська, Глухівська, Березівська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська громади.

Окупанти били КАБами, FPV-дронами та з мінометів. У Краснопільській громаді внаслідок атаки FPV-дроном поранення дістала цивільна особа.

Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня
Наслідки обстрілів Сумщини 27 серпня

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А розхвалені F-16 де?! Коли ворожі ракети та дрони 26.08.2024 року почали нищити енергоінфраструктуру України, про розпіарені F-16 а ні слова. Так сам же бобоча сказав, що на цих літаках є система протиракетного сповіщення! То де це все?! Чому триває цей тупий, ганебний, мерзотний пі-ар?! Чи може то були лише макети, а не F-16!!!???? Так так і скажіть щирим Українціям. Знову, нас кинули!!!
показати весь коментар
28.08.2024 09:50 Відповісти
 
 