Ночью россияне накрыли "Градом" Одноробовку. Утром часть Харькова осталась без света. ФОТО

На Харьковщине в результате российских обстрелов из авиации и РСЗО были повреждены жилые дома и инфраструктура. В Купянске за сутки пострадали, по меньшей мере, 17 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью 29 августа россияне из РСЗО "Град" обстреляли село Одноробовку. В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, после восстановления снова повреждены энергосети. Пострадавших нет.







Часть Харькова без света

По информации Харьковоблэнерго, по состоянию на утро в результате вражеских обстрелов в части некоторых районов Харькова произошли отключения электроснабжения.

"Энергетики владеют всей информацией и работают над восстановлением света", - говорится в сообщении.

Обстрелы Харьковщины 28 августа

В селе Дорошевка в результате вражеского обстрела горели частные дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Днем враг нанес авиаудар по Купянску, горел частный дом площадью 80м², повреждено здание Купянской военной администрации, 5 этажные жилые дома, гостиница, здание прокуратуры и суда, другая гражданская инфраструктура.

"Пострадали, по меньшей мере, 17 человек, госпитализированные - в легком и среднем состояниях", - отметил Синегубов.

Также в течение суток враг нанес удары по ряду населенных пунктов Харьковщины.

В селе Ковшаровка в результате вражеского обстрела ФАБ-500 с модулем УМПК поврежден гараж. В селах Соболевка и Новоосиново в результате вражеского артиллерийского обстрела горел сухостой. Без пострадавших.

В селе Черкасские Тишки в результате вражеского обстрела из РСЗО поврежден частный дом. В селе Подолы враг нанес удар КАБ. В результате обстрела поврежден частный дом.

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