Вночі росіяни накрили "Градом" Одноробівку. Зранку частина Харкова залишилася без світла. ФОТО

На Харківщині внаслідок російських обстрілів із авіації та РСЗВ були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У Куп'янську за добу постраждали щонайменше 17 людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі 29 серпня росіяни з РСЗВ "Град" обстріляли село Одноробівка. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає.







Частина Харкова без світла

За інформацією Харківобленерго, станом на ранок внаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів Харкова відбулися відключення електропостачання.

"Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Харківщини 28 серпня

У селі Дорошівка внаслідок ворожого обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає.

Вдень ворог завдав авіаудару по Куп'янську, горів приватний будинок площі 80м², пошкоджена будівля Куп'янської військової адміністрації, 5 поверхові житлові будинки, готель, будівлю прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура.

"Постраждали щонайменше 17 людей, серед госпіталізованих - у легкому та середньому станах", - зазначив Синєгубов.

Також протягом доби ворог завдав ударів по низці населених пунктів Харківщини

У селі Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 з модулем УМПК пошкоджено гараж. У селах Соболівка та Новоосиново внаслідок ворожого артилерійського обстрілу горів сухостій. Без постраждалих.

У селі Черкаські Тишки внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок. У селі Подоли ворог завдав удару КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

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