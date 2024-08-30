Сутки на Донетчине: враг обстрелял 10 населенных пунктов, один человек погиб, 11 получили ранения, в том числе - ребенок. ФОТО

Враг обстрелял 10 населенных пунктов: города Константиновку, Курахово, Покровск, Славянск, Торецк, Украинск, Часов Яр, Волченку, Измайловку, Тарасовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донетчины.

Константиновку россияне обстреляли дроном и артиллерией - убили человека, еще шесть человек ранили. Повреждены частный и 5 многоквартирных домов, 2 авто, коммуникации.

В Часовом Яре в результате артиллерийской атаки ранены двое жителей, в том числе - мальчик 2013 года рождения.

Двое раненых - в Украинске, один - в Курахово, повреждены два частных дома.

В Покровске вражеский дрон повредил частный дом и гражданское авто.

Славянск оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч", повредили СТО.

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