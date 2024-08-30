Сутки на Донетчине: враг обстрелял 10 населенных пунктов, один человек погиб, 11 получили ранения, в том числе - ребенок. ФОТО
Враг обстрелял 10 населенных пунктов: города Константиновку, Курахово, Покровск, Славянск, Торецк, Украинск, Часов Яр, Волченку, Измайловку, Тарасовку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донетчины.
Константиновку россияне обстреляли дроном и артиллерией - убили человека, еще шесть человек ранили. Повреждены частный и 5 многоквартирных домов, 2 авто, коммуникации.
В Часовом Яре в результате артиллерийской атаки ранены двое жителей, в том числе - мальчик 2013 года рождения.
Двое раненых - в Украинске, один - в Курахово, повреждены два частных дома.
В Покровске вражеский дрон повредил частный дом и гражданское авто.
Славянск оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч", повредили СТО.
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людмила шаталова
показать весь комментарий30.08.2024 10:25 Ответить Мне нравится 0
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