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Сутки на Донетчине: враг обстрелял 10 населенных пунктов, один человек погиб, 11 получили ранения, в том числе - ребенок. ФОТО

Враг обстрелял 10 населенных пунктов: города Константиновку, Курахово, Покровск, Славянск, Торецк, Украинск, Часов Яр, Волченку, Измайловку, Тарасовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донетчины.

Константиновку россияне обстреляли дроном и артиллерией - убили человека, еще шесть человек ранили. Повреждены частный и 5 многоквартирных домов, 2 авто, коммуникации.

В Часовом Яре в результате артиллерийской атаки ранены двое жителей, в том числе - мальчик 2013 года рождения.

Двое раненых - в Украинске, один - в Курахово, повреждены два частных дома.

В Покровске вражеский дрон повредил частный дом и гражданское авто.

Славянск оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч", повредили СТО.

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Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, Патріоти єднайтесь і перестаньте " потім розберемся" Не встигнете , не переможете ,йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 10:25 Ответить
 
 