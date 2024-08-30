Доба на Донеччині: ворог обстріляв 10 населених пунктів, одна людина загинула, 11 зазнали поранень, зокрема дитина. ФОТО
Ворог обстріляв 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Українськ, Часів Яр, Вовченка, Ізмайлівка, Тарасівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донеччини.
Костянтинівку росіяни обстріляли дроном та артилерією – вбили людину, ще шістьох осіб поранили. Пошкоджено приватний і 5 багатоквартирних будинків, 2 авто, комунікації.
У Часовому Яру внаслідок артилерійської атаки поранено двох мешканців, зокрема хлопчика 2013 року народження.
Двоє поранених – в Українську, один – у Кураховому, пошкоджено дві приватних оселі.
У Покровську ворожий дрон пошкодив приватний будинок і цивільне авто.
Слов’янськ окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч", пошкодили СТО.
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людмила шаталова
показати весь коментар30.08.2024 10:25 Відповісти Мені подобається 0
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