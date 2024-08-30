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Доба на Донеччині: ворог обстріляв 10 населених пунктів, одна людина загинула, 11 зазнали поранень, зокрема дитина. ФОТО

Ворог обстріляв 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Українськ, Часів Яр, Вовченка, Ізмайлівка, Тарасівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донеччини.

Костянтинівку росіяни обстріляли дроном та артилерією – вбили людину, ще шістьох осіб поранили. Пошкоджено приватний і 5 багатоквартирних будинків, 2 авто, комунікації.

У Часовому Яру внаслідок артилерійської атаки поранено двох мешканців, зокрема хлопчика 2013 року народження.

Двоє поранених – в Українську, один – у Кураховому, пошкоджено дві приватних оселі.

У Покровську ворожий дрон пошкодив приватний будинок і цивільне авто.

Слов’янськ окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч", пошкодили СТО.

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Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, Патріоти єднайтесь і перестаньте " потім розберемся" Не встигнете , не переможете ,йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 10:25 Відповісти
 
 