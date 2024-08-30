Глава МИД Венгрии Сийярто снова полетел в Россию. ФОТОрепортаж

Глава МИД Венгрии после встречи с коллегами в Брюсселе улетел в российский Санкт-Петербург.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне он опубликовал сообщение: "Безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности".

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