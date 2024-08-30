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Глава МИД Венгрии Сийярто снова полетел в Россию. ФОТОрепортаж

Глава МИД Венгрии после встречи с коллегами в Брюсселе улетел в российский Санкт-Петербург.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне он опубликовал сообщение: "Безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности".

Читайте: Расширенное разрешение Украине на удары вглубь РФ якобы приведет к еще большей жестокости в войне, - глава МИД Венгрии Сийярто

Сійярто полетів до Санкт-Петербурга
Сійярто полетів до Санкт-Петербурга
Сійярто полетів до Санкт-Петербурга

Автор: 

россия (95526) Санкт-Петербург (486) Сийярто Петер (322)


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Топ комментарии
+12
Сосунок.. ніяк насмоктатися не може. А кажуть геї їм заважають у мудярщині, традиційні цінності понад усе! А головна з них - смоктати у молі/окурка, щоб він газку підкинув, іноді може прямо у процесі прямо в їпальник зарядить!
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30.08.2024 13:12
+11
Шлюха
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30.08.2024 13:13
+9
Падло смердюче.
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30.08.2024 13:30
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Сосунок.. ніяк насмоктатися не може. А кажуть геї їм заважають у мудярщині, традиційні цінності понад усе! А головна з них - смоктати у молі/окурка, щоб він газку підкинув, іноді може прямо у процесі прямо в їпальник зарядить!
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30.08.2024 13:12 Ответить
В Другу світову мудяри були союзниками Гітлера. Це генетичне.
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30.08.2024 14:12 Ответить
а до чого фото з говномэшалками на очисних ?

за паливом він полетів... ну-ну.
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30.08.2024 14:25 Ответить
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30.08.2024 14:26 Ответить
Шлюха
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30.08.2024 13:13 Ответить
Я не розумію, оцей сіярто чи як його там, він міністр защекастих пробачте, закордоних справ угорщини чи путінский вафлер (міньєтчик)? МУДЬЯри, у ЄС кажуть що який ваш примьєр з міністром защекастих справ таки і ви, уйобіки.
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30.08.2024 13:14 Ответить
Смокче у пуйла не соромлячись. А ми їм нафту російську транспортуємо.
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30.08.2024 13:14 Ответить
Падло смердюче.
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30.08.2024 13:30 Ответить
Сосиярто!
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30.08.2024 13:31 Ответить
Щось мадяри останнім часом "заметалися" - видно в Брюсселі почали "мінять тональність" І пригрозили що покинуть "умовлять" і почнуть "перекривать крани"!
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30.08.2024 13:40 Ответить
договорнячки раскручиваются ... если бы Запад не рассчитывал через мадяров договорится с пуйлом, мадяров бы давно забили ссаными тряпками
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30.08.2024 13:44 Ответить
За денежкой которую он насосал поливая Украину грязью и ставя палки в колеса.
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30.08.2024 13:47 Ответить
Так тепер мадярам треба не в москву на поклон їздити,а в Суджу,ключі від енергобезпеки Угорщини в коменданта генерал-майора Едуарда Москальова
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30.08.2024 13:48 Ответить
В Угорщині є нафтобази ? Та тут і вигадувати далекобійний дрон на 1000 км не потрібно..
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30.08.2024 14:43 Ответить
Напередодні голова європейської дипломатії , що рішення про скасування обмежень на застосування по рф зброї, наданої Україні країнами ЄС, прийматиметься на національному рівні. "Небезпечне шаленство верховного представника слід зупинити. Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", - заявив .

Джерело:
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30.08.2024 16:21 Ответить
І літак не впаде з тою угорською шмарою,з польським керівництвом колись впав.
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30.08.2024 16:50 Ответить
 
 