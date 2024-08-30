Глава МИД Венгрии Сийярто снова полетел в Россию. ФОТОрепортаж
Глава МИД Венгрии после встречи с коллегами в Брюсселе улетел в российский Санкт-Петербург.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Накануне он опубликовал сообщение: "Безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности".
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+12 Erlich Bachman
показать весь комментарий30.08.2024 13:12
+11 Alex Bylim #199631
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+9 Gary Grant
показать весь комментарий30.08.2024 13:30
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за паливом він полетів... ну-ну.
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