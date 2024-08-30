Глава МЗС Угорщини Сійярто знову полетів до Росії. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Угорщини після зустрічі з колегами у Брюсселі полетів до російського Санкт-Петербурга.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні він опублікував допис: "Безпека енергопостачання є питанням національної безпеки".

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