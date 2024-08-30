Глава МЗС Угорщини Сійярто знову полетів до Росії. ФОТОрепортаж
Глава МЗС Угорщини після зустрічі з колегами у Брюсселі полетів до російського Санкт-Петербурга.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні він опублікував допис: "Безпека енергопостачання є питанням національної безпеки".
Топ коментарі
+12 Erlich Bachman
показати весь коментар30.08.2024 13:12
+11 Alex Bylim #199631
показати весь коментар30.08.2024 13:13
+9 Gary Grant
показати весь коментар30.08.2024 13:30
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за паливом він полетів... ну-ну.
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